Fundación Villacisneros, Fundación Valores y Sociedad, y FAES. Juntitos y muy revueltos.

El 23 de enero de este año tenía lugar la inauguración de un ciclo de conferencias y mesas redondas organizadas por la Fundación Valores y Sociedad, cuyo presidente es Mayor Oreja, y la Fundación Villacisneros, presidido por Iñigo Gómez-Pineda. El ciclo titulado “El necesario fortalecimiento de España” fue inaugurado por José María Aznar, presidente de FAES, y presentado por María San Gil, patrona de ambas fundaciones, y que durará hasta junio. Tiene como objetivo establecer un diagnostico y buscar soluciones para la “profunda crisis de valores que sufre España”.

En esta conferencia inaugural Aznar lamentaba la “debilidad” y “ decaimiento” de España, alertando de que el país está desvertebrado social, territorial y políticamente. Este decaimiento, según él, se debe a una tarea nacional compartida. Con anterioridad a la crisis económica ya había una crisis de cohesión política y de valores: “Nuestra actual debilidad tiene en ese hecho su principal causa”. “El impulso modernizador, ambicioso y profundo, que nos permitió obrar la mayor transformación de nuestra historia, se ha agotado, se ha diluido”. Habla de brechas que se convierten en fracturas ya sean sociales, generacionales, territoriales, económicas, “exhiben ruptura territorial, ideológica, generacional e histórica”, y arremete contra los nuevos partidos: “bajo la apariencia de un regeneracionismo gritón y en ocasiones asilvestrado, declaran y despliegan su vocación explícita de parcialidad y división”, etc……

El 12 de enero Aznar había dado otra conferencia en su fundación bajo el título “FAES, Ideas para la sociedad española”. En ella habla de su inicio en 1989 como “institución de reflexión política al servicio de España y para hacer que fuera una de las mejores democracias del mundo” y de lo “decisiva que fue para articular una alternativa, llevarla al gobierno y hacer que éste cambiara realmente nuestro país, empezando por las ideas, siguiendo por los programas y terminando en las políticas, contando con los mejores”. Aquí defraudó bastante ya que desde su ruptura con el PP el 20 de diciembre 2016, con su renuncia a ser su presidente de honor, se postulaba con la idea de formar un nuevo partido cuya “delfina” podría ser Cayetana Álvarez de Toledo que también rompió con el PP de Rajoy cuando cinco minutos antes de que Rajoy hiciese pública la lista definitiva al congreso en las últimas elecciones ella se enteró de que no iba a estar.

No parece que Aznar vaya a formar un partido político al uso pero sí se postula desde varias fundaciones o asociaciones, e incluso foros, de carácter liberal conservador y católico, que puede ser el elemento aglutinante que haga del PP un partido que responda a los valores y principios para atraer a 11 millones de votantes que responderían a esa linea de pensamiento y actuación, y parece que no va muy desencaminada la idea ya que hasta ha aparecido en el programa de Bertín, no con muy buena audiencia pero…..

Lo que está claro es que hay un movimiento representado por estas fundaciones cuyos miembros son el núcleo duro del PP, y otros agentes que se les han ido sumando, un PP que conoció tiempos mejores, y un PP que desgraciadamente muchos añoran.

Hablemos de estas fundaciones:

FAES ( http://www.fundacionfaes.org/es ): Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales , fundación privada y sin ánimo de lucro( como todas pero subvencionadas hasta que en enero de 2016 que Rajoy deja de subvencionarlas por problemas de entendimiento entre ellos). Se constituye en Madrid en 2012. Es el resultado de la unión de otras cinco fundaciones del PP, alguna de ella fundada en 1939.

Se definen como liberal conservadora y demócrata cristiana, y ha sido el garante de la ideología del PP, y me atrevo a asegurar, sin miedo a equivocarme, del testamento político de Manuel Fraga.

Fundación Valores y Sociedad ( http://www.valoresysociedad.org/ ) : fundada y presidida por Jaime Mayor Oreja hace tres años, fundación sin ánimo de lucro, y cuyos esloganes son : “Impulsamos nuevos movimientos ciudadanos para una regeneración social y política”; “Promovemos los valores del Humanismo Cristiano en la sociedad”; “Defendemos una España fuerte y unidad desde la diversidad de sus regiones”, vamos, nos hacemos a la idea.

“ La crisis se agudiza en la medida en la que consideramos que no se produce un debate suficiente,……esta falta de debate es el mejor aliado de un relativismo extremo, que se ha convertido en la moda dominante en las sociedades europeas….. resulta necesario favorecer la creación de ámbitos de pensamiento y acción en la sociedad frente al relativismo, ….favorecer un proceso de regeneración colectiva asentado, esencialmente,en un cambio de actitud personal, como elemento clave para hacer frente a los tiempos nuevos que ya estamos comenzando a vivir.”

Está formada por políticos ( María San Gil, patrona) periodistas ( Isabel San Sebastián) , profesores,etc…

Fundación Villacisneros( http://www.fundacionvillacisneros.es/) : fundada en 2007, sin ánimo de lucro, nace “con el objetivo de promover los principios y valores que emanan de la dignidad de la persona y constituyen la esencia de la civilización occidental”.

La Fundación Villacisneros también distingue con premios honoríficos a diferentes personajes y colectivos. El primero de ellos fue para Esperanza Aguirre en 2004, el último ha sido para las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional entregado su defensa de la libertad en febrero de este año.

Sin embargo, esta fundación es conocida por su asociación a la AVT en defensa de las víctimas del terrorismo, las de ETA, claro, aunque también aparecen víctimas de los Yihadistas. Esta asociación se produce en 2012, y en ella se entregan los premios Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia.

Una de sus últimas actuaciones es su compromiso en reabrir los 300 casos de asesinados por ETA que aún están por resolver bajo el “ Proyecto Dignidad”. De echo, ya han conseguido reabrir el primero un asesinato cometido en 1979 contra el guardia civil Antonio Ramírez y su novia Hortensia González.

Todas esta fundaciones escapan a los controles que se les exigen a los partidos políticos. Muchas de ellas financiadas a través de subvenciones públicas también reciben donaciones privadas muchas de ellas provenientes de empresas adjudicatarias de contratos públicos. No se informa en cuanto a estatutos, cuentas u organigrama.

Estas fundaciones representan los valores e ideologías de la ultraderecha liberal conservadora, nacional y católica.

El gobierno de Rajoy se ha convertido en un gobierno mafioso y corrupto, en el que el beneficio es repartido entre su allegados, eliminando cualquier oposición.

Hoy más que nunca debemos estar atentos a los movimientos de estas fundaciones, asociaciones o foros que abogan por la vuelta de esa ultraderecha dura y que pueden representar un peligro más en nuestro camino hacia la III República y, por consiguiente, a la Democracia real.

Autora: Nanny García Gómez

