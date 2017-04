Por fin, la Nueve será homenajeada en España.

Por fin, tras casi ochenta años de silencio, La Nueve, la mítica compañía de republicanos españoles que lucharon del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para liberar Francia del fascismo, tendrá su primer homenaje institucional en nuestro país, a cargo del Ayuntamiento de Madrid.

Será en Madrid, el próximo jueves 20 de abril a las 12h. Se colacara un monolito en el recién inaugurado “Jardín de los combatientes de la Nueve” en Ciudad Lineal. La inauguración vendrá a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, y de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. También habrá familiares de los combatientes y otros miembros del consistorio madrileño.

¿Quiénes eran los de “La Nueve” y por qué merecen un homenaje?

En mayo de 1943, el general Philippe Leclerc, del bando de la Francia Libre de De Gaulle, crea la División que lleva su apellido. En un principio había en ella 16.000 hombres, de los cuales 2.000 eran españoles. Tras la liberación del Norte de África, los españoles que estaban allí se les propuso ir con Lecrerc o con Henri Giraud, que era de la Francia de Vichy (que apoyaba a los nazis) y que hacía poco que se había pasado a las filas de los aliados. Los españoles, que habían sufrido la represión de la Francia de Vichy en África mediante los trabajos forzados, se pasaron en masas al lado de Leclerc.

La División Leclerc se denominó oficialmente «2ª División Blindada» y su 9ª Compañía fue más conocida como «La Nueve» o «La Novena», con el capitán francés Raymond Dronne al mando. La mayor parte de los españoles allí integrados eran socialistas, anarquistas, del POUM catalán. Esta división estaba compuesta por 150 hombres en total, todos españoles.

En junio de 1944 esta división pasó de Marruecos a Gran Bretaña. Aunque no participaron en el Desembarco de Normandía, el 4 de agosto de 1944, desembarcó en la playa de Utah (playa de la Madelaine), al norte de la bahía de Carentan en Normandía. La División Leclerc, contando con “La Nueve”, se encuadró dentro del III Ejército estadounidense liderado por el célebre general George Patton.

Las primeros enfrentamientos ligeros que tuvieron los republicanos españoles contra la Wehrmacht, se desarrollaron en sitios como Rennes, Le Mans, Château-Gontier y un papel muy destacable junto a los soldados estadounidenses en Alençon. El 7 de agosto la 9.ª Compañía sufrió su primer muerto en combate, el español Andrés García. El 12 de agosto los Aliados quedaron sorprendidos ante la experiencia bélica de la 9.ª Compañía, cuando los españoles capturaron a 129 prisioneros alemanes en Eccouché.

Momento histórico para esta División y para la participación de los republicanos españoles durante la Segunda Guerra Mundial, fue la liberación de París el 24 de agosto 1944. Los de la Nueve, con sus tanques con nombres como “Brunete”, “Ebro” (con nombres de batallas de la Guerra Civil española) fueron los primeros entrar en la capital francesa.

Después de la liberación de París, desfilaron por la ciudad junto con los demás soldados, con banderas republicanas. La Medalla Militar y la Croix de Guerre fueron entregadas al capitán francés Raymond Dronne, al subteniente canario Miguel Campos, al sargento catalán Fermín Pujol y al cabo gallego Cariño López.El 5 de mayo participaron también en la toma del Nido del Águila, el refugio secreto de Hitler en Berchtesgaden.

Tras los homenajes durante la Segunda Guerra Mundial, Francia se olvidó de los republicanos españoles que habían participado en la liberación de París. Y aunque se les homenajeo a todos, no se hizo ya como republicanos españoles, sino como miembros del ejército francés. No fue hasta 2004 cuando se reconoció en un homenaje la contribución de la Nueve. Y en 2012 Hollande colocó una bandera republicana en el desfile del acto de celebración de la liberación de París. En 2015 se les dedicó un parque en la capital francesa. En la inauguración participó nuestro rey, Felipe VI (al que jamás hemos visto condenando los crímenes del franquismo en nuestro país ni en ningún homenaje a todos aquellos que lucharon y murieron por luchar contra el fascismo).

Tras cuarenta años de dictadura franquista (que está claro que no iba a homenajear a unos exiliados republicanos que lucharon contra Hitler) y cuarenta años de democracia (que no se ha dignado a reivindicar la lucha contra el fascismo en nuestro país y durante la Segunda Guerra Mundial) por fin una institución tan importante como el ayuntamiento de Madrid les hará un homenaje y colocará un monolito en su honor. Es una pena que le homenaje se haga a las 12 del mediodía, hora en el que la mayoría de personas no podemos asistir al evento. Sin embargo, aplaudimos que el ayuntamiento colocó un monolito en homenaje a la Nueve y ojala otros tomen su ejemplo, a pesar de no estar de acuerdo con los horarios.

Desde Recuperando Memoria vemos homenaje como necesario y justo con la Historia. La Nueve es parte de la historia de nuestra país, de lo mejor de nuestra Historia. Personas que no tenían nada, que sufrían la represión del fascismo y que sacaron la esperanza y su experiencia para luchar contra Hitler. Exiliados republicanos que liberaron a París del fascismo. Este espisodio y esta gente deberían ser un orgullo para todo el país. Sin mebargo, durante años jamás nos han hablado de La Nueve en los centros de estudio, ni en los medios de comunicación. Ahora por suerte están saliendo libros sobre el tema (como la novela gráfica “Los surcos del azar” de Paco Roca) y cada día se habla más de ello. Y cada día se debe hablar y conocer más. Y nosotros intentaremos poner nuestro granito para ello. Y para que desde el Gobierno central se les reconozca de una vez por todas.

¡Viva la Nueve!

¡Honor a quien honor merece!

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios