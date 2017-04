Pederastia en la Iglesia: encubrimiento y castigos para la víctimas

En plena Semana Santa, Martes Santo, 11 de abril, hemos conocido la resolución de uno de los casos de pederastia más repugnantes que hemos conocido en este país. Se trata del caso del Clan Romanones, con sede en Granada, y que se hizo público en noviembre de 2014 con la detención de 10 sacerdotes y dos laicos. Estos han ido quedando absueltos por prescripción de delito, quedando sólo el cabecilla del clan el padre Román quien fue acusado de un delito continuado de abuso sexual a un menor entre el año 2004 al 2007.

En una carta dirigida al Vaticano el 4 de agosto 2014 el propio Daniel, nombre ficticio, supernumerario del Opus Dei, psicólogo clínico, de 24 años, comunicó al Papa que fue víctima de abusos sexuales por parte del Padre Román desde los 14 a los 17 años, de una red de abusos por parte de los implicados, y exigía al Papa la retirada inmediata de la Iglesia de los 12 acusados, “Era como pertenecer a una secta cerrada y virulenta. No me callo por miedo a que otros puedan sufrir lo mismo que yo (…); llegué a perder toda mi voluntad porque entendía que debía hacer lo que el padre Román me decía” .

A pesar de que el Papa Francisco dio instrucciones para el esclarecimiento de los casos, se encontró con el mutismo total y la falta de colaboración por parte del Obispo de Granada, sede del clan, aunque la investigación siguió adelante por parte de la Santa Sede : “Que cada palo aguante su vela”. Sin embargo, la reacción del Padre Román no se hizo esperar negando las acusaciones y amenazando al Papa por no saber dónde se metía.

Los estudios psicológicos que se le han realizado demuestran que es un psicópata, desequilibrado, que ha crecido con carencias de todo tipo, y que posiblemente también fuese víctima de abusos al igual que 4 más de los encausados. Según Daniel relata: “Reducirte y aislarte socialmente son las mejores técnicas que estos depravados sexuales saben llevar a cabo. Consiguen hacerte sentir solo, vacío, inútil…. Y solo él, tu violador, te quiere y valora. Es la persona de tu confianza, haciéndote creer que te lo ha dado todo por amor, por amor fraterno”.

Durante todo el juicio el padre Román se ha dedicado a insultar a la víctima como estrategia de defensa queriendo enredar con sus tesis a la opinión pública.

La acusación popular era llevada por PRODENI al frente del letrado Juan Pedro Oliver estaba muy contento con la declaración de Daniel, y de hecho todo parecía ir bien, sin embargo, en el último momento la Fiscalía decide retirar los cargos en la última sesión por apreciar a última hora contradicciones en las declaraciones del denunciante. Daniel en su primera declaración no habló de violaciones por miedo y vergüenza, esto ha sido suficiente para que el Fiscal decida que el padre Román no tiene probado ningún delito.

Las acusaciones de pederastia por parte de la Iglesia es algo desgraciadamente conocido pero de difícil enjuiciamiento y castigo. Los hechos están claros y a las víctimas como en el caso de Daniel se les condena dos veces; la primera a pagar las costas del juicio, y quizás, la más dolorosa que te juzguen por ser un mentiroso y tener la “poca vergüenza” de denunciar algo que te has inventado en contra de unos “hombres de Fe”.

La Iglesia esconde y minimiza este problema. No es algo puntual, es la consecuencia de graves errores estructurales.

La cúpula eclesiástica mantiene una legislación canónica que obliga a encubrir y perdonar los delitos del clero. Muchos apuntan al desconocimiento de la legislación penal por parte de los obispos y superiores, y la frecuente implicación del Derecho Penal Canónico que contribuyen a hacer el problema mucho más grande. Sin embargo, esto va mucho más allá del desconocimiento y la aplicación de las leyes. Ellos practican el más vergonzoso de los delitos que es el de encubrimiento.

El Estado Español está sometido a los dictámenes del Estado Vaticano, es un Estado dentro de otro Estado. Preocupados por el adoctrinamiento ideológico, el crecimiento de bienes inmuebles (inmatriculación), de sus cuentas bancarias, campando a sus anchas, adquiriendo, apropiándose de parcelas del bienestar social que el Estado ha dejado de lado, haciendo que la Iglesia española sea la mayor propietaria de bienes por encima del propio Estado español. Esto hace débiles, víctimas fáciles, a un grupo de población sin recursos, sin esperanza que se abraza a unos mentirosos compulsivos buscando un techo y comida. Somos muchos los que alertamos con este peligro real, el dinero da poder y el poder se encuentra en las Instituciones que son las que tienen que garantizar nuestros derechos como ciudadanos.

La legislación de la Iglesia Católica española contra el abuso a menores es un tema tabú. Ni la sociedad ni el estado son conscientes del sufrimiento de estas víctimas y tenemos el deber moral de tomar consciencia de ello, de una realidad que de otra manera jamás será abordada.

La realidad del abuso sexual a un menor es un tema complejo y necesita un análisis multicisciplinar. Se han de establecer los mecanismos necesarios que permitan a las víctimas denunciar sin trabas administrativas, judiciales y sociales. Tenemos que concienciar a las familias y a las instituciones sobre esta realidad.

Otro tema que no debemos olvidar es el tema de la castidad y el celibato. Debemos abogar por derogar esta práctica medieval y permitir que los curas y monjas puedan tener familia. Esto quizás no garantizaría que no hubiese abusos a menores pero minimizaría ese carácter represivo que mantiene la Iglesia contra la naturaleza humana.

No puedo justificar ninguno de sus comportamientos pero lo que más vergüenza me puede dar es que las Instituciones, en este caso la Justicia, esté de su parte, y algo que me parece aún peor es que la feligresía apoye sus comportamientos, incluso dejando en sus manos a niños inocentes cuyas secuelas duran de por vida.

Estamos hartos de sus depravaciones que se convierten en círculos viciosos donde abusados se convierten en abusadores. Yo a esto le llamaría “ terrorismo de Estado”, terrorismo cometido contra el pueblo, donde las mujeres no tienen cabida, donde los muchos caen engañados, donde los niños son las víctimas inocentes de su juego perverso de dinero y poder, todo ello permitido desde el Gobierno, la Justicia y la Santa Sede, esa Trinidad que nos azota en un país sumido en una pérdida de valores fundamentales, donde los DDHH de los más débiles son vulnerados una y otra vez.

Me resisto a asumir que su fuerza y poder aumentan. Me resisto a asumir que el futuro de este país esté en sus manos sucias, criminales, manchadas de sangre, de sudor y de lágrimas . Me resisto y me seguiré resistiendo.

Autora: Nanny García Gómez

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios