II República, más allá de banderas

Hoy 14 de abril se conmemora el 86 aniversario de la proclamación de la II República, el primer intento real de establecer una democracia en este país. Tras siglos y siglos de opresión de los terratenientes, de la monarquía, de la Iglesia y del Ejército, la clase obrera, los campesinos, la juventud, y las mujeres trabajadoras se levantaron para exigir lo que debía ser suyo: el pan y la libertad.

La República no fue obra de Azaña o Prieto o Alcalà Zamora. La República fue la esperanza de cambiar las cosas, de conseguir tierras, un salario digno, libertades democráticas, escuela pública para todos, dignidad. Las masas querían dejar de ser siervos y convertirse en seres humanos con derechos. Y durante los años que duró la II República lucharon por ello, contra la derecha y a veces contra los enemigos que tenían en sus propias filas. Pelearon haciendo huelgas, manifestaciones, incluso con las aras para parar los pies a la reacción. La II República fue una explosión social que socavó los cimientos de la sociedad , cimentados durante siglos bajo la opresión de unos pocos. Muchos de los que gobernaron durante la República no se atrevieron a desafiar de verdad las bases del sistemas. Las masas si estaban dispuestos a cambiarlo todo.

Por ello, la II República nos debe servir no como un sentimentalismo cada 14 abril al que agitar. La II República nos debe servir para estudiarla, para ver sus aciertos y errores, para ver que ninguna conquista social, por mínima que sea, no se consigue si no es con la lucha organizada y consciente de la mayoría social. Para hacer memoria que nos sirve para el presente, tenemos que reflexionar bien y no dejarse llevar por hagiografías que no llevan a nada.

La memoria sirve en cuanto hace una labor de transmitir conocimiento en el presente para cambiar el futuro. La memoria no es solo una bandera que agitar , sino una necesidad para entender quienes somos. Por eso necesitamos saber que fue la II República , para poder conseguir una III República más justa y social . Y una memoria que reivindique a los anónimos, a los olvidados. Con justicia.

Autor: Pablo Alcántara Pérez

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios