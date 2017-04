Miguel Ángel Heredia, traición a alto nivel

Llevamos bastante tiempo asistiendo al vergonzoso espectáculo que nos brinda ese PSOE de la “Gestora”, ese PSOE rancio, trasnochado, a la deriva, que lleva años entroncado en su lucha por el poder sin importarle nada ni nadie, por encima de militantes, simpatizantes, votantes y ciudadanos, ese PSOE que proviene de la Transición, y que ha jugado, junto con el PP, a repartirse el apetitoso pastel que es nuestro país durante 40 años, y donde han enraizado en forma de “cortijos” difíciles de asaltar.

Uno de sus máximos representantes es Miguel Ángel Heredia, número dos en el congreso y Secretario General de los socialistas malagueños.

Miguel Ángel, biólogo de profesión, es uno de esos socialistas que han mamado del PSOE toda su vida. Fue secretario de las Juventudes Socialistas de Málaga y desde 1997 es diputado en el Congreso. Por estas funciones cobra 6.424 €/ mes, en julio y diciembre 9.801 €, y unos 3.647 € por gastos que no son tributables. Entre donación y cuotas el PSOE se ingresa 9.380 €/ año de Heredia. Jugoso, ¿no?.

En 2008 consigue ser nombrado secretario general del PSOE en Málaga, no sin polémica. A estas elecciones se presentaba un candidato propuesto por “Alternativa Socialista”, ala renovadora, progresista y de mayoría republicana. Por el lado más “tradicionalista”, afin a Griñán, tenemos a Miguel Ángel, quien resulto ganador aunque “ Alternativa Socialista” impugno la votación al romper las más esenciales reglas del régimen electoral que iban desde la votación sin cabina, sin sobres, con una franja negra en la papeleta de nuestro candidato y un interventor grabando con una cámara a los que votaban.

En 2012 en la competición a la Secretaría General entre Rubalcaba y Chacón se decidió por Griñán, lo que provocó otro terremoto político en su ciudad natal.

En 2016 siendo ya portavoz en el Congreso y número tres de su partido fue uno de los culpables de que Eduardo Madina perdiese ante Pedro Sánchez en la carrera a la Secretaría General cuando su “patrona” Susana Díaz, la fiel aprendiz de Cháves y Griñán, se decantó por Pedro.

En este mismo año son muy conocidas sus declaraciones contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias al que crítica; “Iglesias tuvo la oportunidad para echar a Rajoy y al PP le dejó pasar”.

Uno de sus momentos más lucidos fue el que protagonizó en el Congreso contra Gabriel Rufián el cual denunció el gasto excesivo en actos institucionales que protagonizaban los integrantes de la cámara y que se veían reflejados en los presupuestos. Miguel Ángel presentó un vídeo en el cual un supuesto Gabriel Rufián viajaba en coche oficial cuando éste había renunciado a él. Ante la respuesta de Rufián de que aquel no era él, nuestro diputado socialista respondió: “ya lo sé, pero donde las dan las toman”.

En un congreso de las Juventudes Socialistas en Málaga celebrado el pasado octubre, el número dos del PSOE en el Congreso dio rienda suelta a sus instintos y apelando a que él siempre dice lo que piensa y pidiendo a los asistentes que no lo fueran contando, habló del “golpe de Estado” a Sánchez. Toxo ( CCOO) le había anticipado cuatro días antes del “golpe” que Sánchez había hablado con Tardá y con Rufián y que estaba todo cerrado para un posible pacto, con lo cual y ante la “traición” de Sanchez al “ideario del partido”, Heredia y sus compañeros empiezan a conspirar contra él.

También habló de los “ díscolos” de su partido como Odón Elorza al que acusó de haber obtenido la alcaldía de San Sebastian gracias al PP, de Margarita Robles o de Zaida Cantera a las que acusó de no estar afiliadas al PSOE y por lo tanto no tener derecho a hablar, ni voz ni voto, insultando a Robles: “Hija puta, pues afíliate tú primero para empezar”, o a Zaida: “ ¿Los militares no son disciplinados? O cuando dices, mira, tira para allá… La disciplina funciona, ¿no?… Ella ha sido un alto cargo militar. Entonces, cuando estás en el partido ¿no estás de acuerdo con la disciplina o cómo va esto? Explícamelo”.

También arremete contra Podemos: “Nuestra gente está en Podemos. Y, sin atacar Podemos, porque a Podemos no vamos a atacarlo, tenemos que atacar a la cabeza de Podemos, que se llama Pablo Iglesias. Por cierto, le jode mucho que le digan Pablo Manuel porque quiere que le llamen Pablo Iglesias; y yo le he dicho que no, que yo le llamo Pablo Manuel. A ese hay que dispararle de forma permanente porque, no es que sea malo, es peor, odia a los socialistas, nos odia”.

Todo esto lo hemos conocido gracias a unas grabaciones publicadas por El Mundo y a las que Heredia ha respondido que son producto de un calentón y ha pedido disculpas. ¡Lo de siempre!.

Cada vez que veo a éstos, sus hipocresías, traiciones y desvergüenzas me acuerdo de mi abuelo Ricardo García Álvarez que nació en Málaga en 1911. Militante de Juventudes Socialistas y luego en el PSOE de Málaga, bombero de profesión, tuvo que soportar el dolor continuo de los bombardeos durante los siete meses que Málaga “la Roja” resistió al asedio fascista, siete meses en los que tuvo que abandonar su casa en la capital para salvaguardar la vida de su mujer, mi abuela Caridad y su hijo de dos años, mi tío Ricardo, recorriendo los 15 kilómetros que separaban su hogar provisional, una casa abandonada, y su trabajo, ida y vuelta.

El 8 de febrero de 1937 las tropas del Coronel Francisco de Paula de Borbón y La Torre entran en Málaga junto al Corpo Truppe Voluntarie de Mussolini, mi abuelo se presenta a su trabajo. Todos los bomberos se presentaron excepto tres, uno de ellos fue fusilado.

A los bomberos de Málaga se les “respetó” por dos hechos significativos: el Cuerpo de Bomberos de Málaga es Real, Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, título concedido por Alfonso XIII, y porque habían realizado un trabajo encomiable cuando en 1931 se produce “ la quema de conventos”. Sin embargo, mi abuelo tuvo que aportar abales de todas clases para justificar que a pesar de su adhesión al PSOE no era “peligroso”.

Mi abuelo enviuda y se vuelve a casar con una viuda socialista, Josefa, madre de dos niñas, cuyo marido fue fusilado junto a sus dos hermanos, todos ellos socialistas, y que se encuentran en una de las fosas del cementerio de San Rafael en Málaga.

Mi abuelo oía la Pirenaica, muy bajito, y los discursos tan esperanzadores e ilusionantes de “Isidoro”.

Llegada la Transición mi abuelo no volvió a militar en el Partido Socialista, sin embargo, se mantuvo fiel a sus ideas y siguió votando a su partido hasta que murió en 1987.

Por esta historia, por mi historia, cada vez que veo a todos los que han traicionado a mi abuelo y a los que murieron por ellos, se me revuelven las tripas.

Autora: Nanny García Gómez

