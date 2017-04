Gritos en un Pleno de “¡Arriba España! ¡Viva Franco!” y complicidad del PP

Con la voz desgarrada por la emoción del momento y al grito de !Arriba España! ¡Viva Franco! un vecino de Santander ha interrumpido el Pleno de este Ayuntamiento mientras el concejal de Santander Si Puede, Antonio Mantecón, presentaba una moción para que Santander ponga una querella en el Juzgado de Instrucción para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista.

No era para menos. El Pleno del ayuntamiento estaba hasta la bandera de asistentes afines al PP, concejales, simpatizantes y vecinos, al mando del cual estaba la actual alcaldesa Gema Igual, que al oír esa frase que le era de algún modo familiar aunque no exacta, es ¡ Viva Franco! ¡ Arriba España!, ha interpelado con un “¡muy bien!, hay que mantener el orden en la sala” lo que le ha valido la protesta del concejal del PSOE Javier Antolín, al que no le ha gustado el tono del “muy bien”, y ha solicitado la expulsión del vecino mientras que Mantecón y el concejal de IU, Miguel Saro, ponían cara de asombro y desprecio.

La alcaldesa ante los reproches por su complicidad con el “muy bien” lo ha justificado como una simple expresión para continuar el desarrollo normal de la intervención del concejal Antonio Mantecón.

Señora Alcaldesa:

“He tenido acceso al audio de ese momento preciso (vosotros tenéis el enlace al final del artículo) y le puedo asegurar que el tono con el que lo ha dicho es un ¡muy bien!, exclamativo y admirativo, ya sabemos con quién y de quién estamos hablando.

Sinceramente, me parece una falta de respeto a los familiares de los fusilados y represaliados, víctimas del franquismo, de su comunidad y del resto de comunidades.

Últimamente estamos asistiendo a algo que para algunos se percibe como que el régimen del 78 ha dejado de disimular, lo cual es cierto, y la respuesta está en esa impunidad que les han otorgado las Instituciones capitaneadas por los abuelos, hijos y nietos del franquismo, y que dura 81 años.

A esto tengo que añadir que tienen miedo, miedo a que un día, nosotros, hijos y nietos de esos a los que un día les segaron las ideas, los sueños, la libertad e incluso sus vidas les hagamos frente pero no como ustedes esperan, con otra guerra, sino con la fuerza que nos da la razón y la justicia, lo cual temen mucho más quizás.

Nos da igual que sigan insultando, menospreciando, infravalorando a nuestros familiares, que aparezcan adalides de tiempos pasados con gritos vacíos, sin razón y sin justicia. Su argumentario siempre ha sido pobre. Lo único que les hace fuertes es el insulto, el menosprecio, y la falta de valentía personal, escudándose en la fuerza que otorga la represión a sangre y fuego.

Señora Alcaldesa, siento vergüenza ajena, la vergüenza que me pueden dar personas como usted que han perdido toda clase de valores. Usted representa a una Institución que no merece, sufragada con el dinero de todos.

Por último, Señora Alcaldesa, recordarle que nosotros seguiremos aquí. No nos van a asustar ni sus desprecios, ni sus insultos, ni sus proclamas trasnochadas.

Ellos plantaron semillas y nosotros somos sus frutos”.

Audio: https://www.ivoox.com/player_ej_18004950_4_1.html?c1=ff6600

Autora: Nanny García Gómez

