Machismo desde niñas

Hay muchísimas formas de machismo. Existen los “micromachismos”; esos machismos que casi no se ven pero que son igualmente machismos y luego están los machismos a “gran escala”. Hoy vengo a hablar de estos últimos. Los machismos “a gran escala” en la televisión. Y es que desde que somos pequeñas nos educan, nos bombardean con que tenemos que ser esas mujeres estupendas, delgadas con el pelo largo y sedoso, las uñas y la cara pintadas, las tetas a la altura de la garganta y los culitos redondotes y apretaditos que se lucen detrás de unos pantalones ajustados o una minifalda.

Hay muchas formas de meternos estas ideas en la cabeza, pero desde luego una de ellas es la televisión.

Desde que somos unas niñas ya estamos expuestas a “esa forma de ser”. En este artículo sólo voy a hablar de series y concretamente de series infantiles, pero también quiero mencionar series para adultos como “La que se avecina”, “Ana y los siete”, “Yo soy Bea”, “Los Serrano”… que se desarrollarán en otra pieza.

Parece que en este mundo tan evolucionado algo tan importante como la educación de las niñas y niños y el divertimento televisivo infantil debería estar totalmente controlado para no meter determinadas ideas sexistas desde que son pequeñas, pero como digo “parece que”… algo muy alejado de lo que realmente es.

Voy a comenzar por el dibujo animado por antonomasia “Mickey Mouse”. En el canal Disney, “La casa de Mickey Mouse” acompaña a los más pequeños en el desayuno. Sólo dos de los personajes son femeninos: Minnie y Daisy. Ambas llevan tacones y vestidos de color rosa y hacen las tareas del hogar como la comida. Hay que puntualizar que pese a que los personajes sean de hace un siglo, la serie en sí es totalmente actual, y lejos de hacer una realización basada en la igualdad son igual de machistas sólo que ahora la realización se hace con un ordenador.

Vayamos ahora a series bastante más sexistas: Shin Chan o Doreamon. En estas series impera la mayoría masculina. En ambos grupos de amigos sólo hay una mujer. Y en ambas series son las madres las que hacen las comidas y las labores del hogar que les trasmiten también a sus hijas mientras los chicos del grupo se marchan a jugar.

En ambas series las mujeres son amas de casa y preparan la cena a sus maridos que llegan cansados de trabajar. Bueno, de trabajar… o no. Concretamente en la primera (Shin Chan) es muy habitual que el hombre se vaya de copas y acabe babeando por una “jovencita” de 18- 20 años que cumple precisamente con el estereotipo que citaba al principio del artículo: “cara pintada, tetas a la altura de la garganta, y culo prieto cubierto con unos pantalones ajustados o una minifalda cortita cortita”.

Otra de las series de moda, que esta pasada navidad a agotado todo su merchandising en las tiendas infantiles ha sido “La Patrulla Canina”. Es una serie de “súper perros” y digo súper perros porque entre los seis miembros sólo hay una perra, la más pequeña y por supuesto vestida de rosa.

Peppa Pig tampoco se queda atrás. Ya que la protagonista, muestra un carácter inestable, siendo tozuda en algunos momentos y con muy poco control de sus emociones.

Una serie que particularmente me llama la atención es “Monster High”. Creada en 2010 sus personajes muestran una sexualización desmesurada. En sus episodios vemos a las chicas totalmente obsesionadas con la belleza, la moda y el amor adolescente.

Y voy a terminar con PINY Institute of New York. Una serie de adolescentes muy parecida a la anterior en la que los roles y el machismo no deja indiferente a nadie. Aquí dejo un enlace para que lo podáis juzgar.

