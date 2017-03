RTVE, Reiteradamente, Te Verás Engañado

Me levanto todos los días a las 5:30 para ir a trabajar, me tomo un café y abro Twitter para empezar el día con “alegría”, bueno no con tanta, al final termino con un cabreo monumental que irá aumentando a lo largo del día, y que finaliza ya en la tarde-noche cuando me paso por Facebook y decido bajarme del mundo hasta el día siguiente.

Desde hace unos días veo a Emilio Silva, presidente de la ARMH, denunciando la gran cantidad de tiempo dedicado a la candidatura de Susana Díaz a la secretaría general del PSOE en los telediarios de RTVE.

Ni corta ni perezosa, bueno, esto ultimo quizás más, me he metido en la pagina web de RTVE y me he dedicado a mirar todo lo relacionado con la candidatura de Susana Díaz en los últimos días. Desde el 12 de marzo hasta el 28, día en el que escribo el presente artículo, se han dedicado todos los días a su persona, desde que iba a anunciar su candidatura el 26 de marzo, hasta el machaqueo continuo del anuncio oficial de la candidata con el núcleo duro del PSOE más rancio el 26, y el 27 por si no te había quedado claro, y el 28 con las últimas declaraciones de Mario Jiménez, portavoz de la Gestora e integrante de la guardia pretoriana de Susana Díaz, criticando a Pedro Sánchez por cuestionar las decisiones y la credibilidad de la Gestora. “Y lo que te rondaré, morena”.

No es la primera vez que se denuncia la manipulación, censura, propaganda interesada o mala práctica por parte de los telediarios de RTVE, un medio de comunicación que se sufraga con los impuestos de todos. En este caso parece que la propaganda a favor se Susana Díaz está más que clara.

En un artículo publicado recientemente por infolibre se hacía una denuncia por parte de la APM( Asociación de Periodistas de Madrid) refiriéndose a dos comunicados que habían presentado, uno denunciando el control que ejerce el gobierno sobre RTVE, y otro en el que se denunciaba a Podemos por los insultos y amenazas ejercidas a un grupo de periodistas en las redes sociales, del cual, sólo en el segundo caso, los responsables de RTVE se habían hecho eco.

Está claro que si afecta al gobierno ni se menciona pero si es favorable…!hasta en la sopa!.

Desde hace mucho tiempo los periodistas que trabajan para los informativos de RTVE vienen denunciando esta situación de doble rasero a la hora de informar. Muchos de ellos han recibido presiones y amenazas, incluso a puerta cerrada, o directamente han sido despedidos desde que el gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder en 2011.

De todos es conocido que quienes controlan los grandes medios de comunicación representan al poder, a una clase dominante política, social, económica o ideológica que utilizan los medios para sus intereses económicos o políticos, mientras que nosotros, receptores, somos meros consumidores sin derecho de expresión. Compran consciencias, no crean opinión, y es un problema al cual nos enfrentamos a nivel mundial en el siglo XXI.

El Neoliberalismo está haciendo verdaderos esfuerzos para imbuir la ideología que conviene a los poderes fácticos. Ha abandonado la ética a cambio de crear una información fuera de la realidad y conseguir sus intereses comprando el trabajo de los periodistas.

Uno de los ejemplos más claros es la guerra de Irak y sus “armas de destrucción masiva”. Todo fue una mentira montada alrededor de unos intereses creados por ese grupo de poder, manipulando y comprando a los periodistas.

La manipulación , la censura o la propaganda interesada no es un problema surgido en el siglo XXI, ni en el siglo XX,es muy anterior, quizás desde hace siglos. Sin embargo, uno de los grandes ejemplos de experto en propaganda fue Joseph Goebbles, ministro de propaganda nazi, que en su libro Hacia el III Reich definía claramente como tenía que ser la propaganda para convencer y mantener al pueblo dentro de la ideología nazi.

Goebbles era un gran psicólogo de masas. Manejaba muy bien al arte de la manipulación con puntos como:

Repite una mentira 1 millón de veces y se convertirá en verdad.

Focalizar al adversario en un único enemigo y cargar sobre él tus

Inventar noticias para distraer de las noticias perjudiciales para el poder.

Una anécdota, un echo insignificante sobre el adversario, hay que convertirlo en una amenaza grave.

La propaganda debe ser adaptada al menos inteligente de los individuos.

Cuanto más grande sea la masa a convencer, menor debe ser el esfuerzo a realizar.

La manipulación se basa en una pequeña cantidad de ideas que son repetidas incansablemente, presentándolas desde diferentes perceptivas, pero siempre con el mismo concepto. En ese punto se llega al convencimiento de la gran masa que tendrá un discurso único y hegemónico, legitimado por por el poder; “ Podemos es un grupo político financiado por Venezuela” ;” El deber es respetar la Constitución “; “ La ley es igual para todos”, “ Todo está en manos de los jueces”; “ Cataluña está en manos extremistas”, la independencia sería “ una amputación terrible”; “ Estamos en la aplicación diaria y cotidiana de la Ley de Memoria Histórica” . Cataluña, Podemos, Venezuela, Irán, Constitución, leyes, Justicia, Mesi, Ronaldo, Belén Estaban, Gran Hermano, etc, ¡ Pan y Circo!

Los medios independientes están creciendo a un ritmo vertiginoso con información veraz y de calidad. La profesión de periodismo requiere que los profesionales sean íntegros, con calidad humana para contar la verdad. Sólo desde este punto de vista seremos libres de pensamiento, podremos hacer reflexiones críticas y objetivas de lo que ocurre a nuestro alrededor, y será mucho más difícil que nos manipulen o alteren nuestra visión de las cosas.

Desde aquí os invito a leer con objetividad, a leer desde la reflexión crítica, a contrastar noticias, y a que saquéis vuestras propias conclusiones para poder razonar con argumentos, a enfrentaros al poder establecido y manipulado de los “mass media”.

“Hay que combatir el mundo del prejuicio conservador que quiere esconder las culpas poniéndolas debajo de la alfombra, peor que las drogas o el narcotráfico, todo eso nos envenena al estado, a la sociedad, a todos”, José Mújica.

Autora: Nanny García Gómez

