Cassandra condenada a 1 año de prisión por un chiste. ¿Franquismo o Democracia?

Si de un tiempo a esta parte la vorágine que estaban tomando las sentencias judiciales iban avanzando hacia el despropósito, hoy hemos roto todos los récords ¿Por qué la sentencia de un año de prisión a Casandra Vera la convierte en más grave si cabe? Por varios motivos que vamos a explicar.

Anteriormente hemos visto perplejos cómo unos jóvenes titiriteros terminaban con sus huesos en prisión provisional (con la gravedad que conlleva un delito que requiera de estas medidas) por una pancarta satírica que se representaba en un espectáculo de marionetas. Finalmente, una vez archivado el caso, fueron puestos en libertad recientemente pero con la temporada entre rejas que no se la quita nade.

César Strawberry también, al igual que Cassandra, ha sido condenado a un año de prisión por unos comentarios de dudoso gusto en su cuenta de twiter sobre Ortega Lara y los GRAPO. Si bien esa pena no conlleva la entrada en prisión desde ahora esos antecedentes penales le acompañarán en su quehacer diario para numerosas cuestiones.

Hoy, 29 de marzo de 2017, pleno siglo XXI, y tras 41 años de la muerte del dictador, las miles de sentencias de muerte que dictó, defectos legales siguen vigentes y siendo legales. Desde las 13 rosas hasta los últimos fusilamientos de septiembre de 1975. Sus víctimas, víctimas de un genocidio en la dictadura más sangrienta que ha conocido este país, no tienen el reconocimiento institucional que merecen mientras no se evoque esas sentencias. Sin embargo lo que sí puede ocurrir es engordar los años de prisión de tantos presos si a alguien se le ocurre escribir en las redes sociales ciertos comentarios sobre la dictadura.

La tuitera Cassandra, en el banquillo de la Audiencia Nacional acusada de enaltecimiento del terrorismo. EFE

Esto es lo que a mi parecer la condena a Casandra supone un grado maña de delirio judicial. Que ni respeto ni comparto. Carrero Blanco fue un colaborador necesario y figura determinante en la dictadura fascista. Un régimen fascista al que confesó en varias ocasiones su adhesión inquebrantable. Un cómplice voluntario de dicho fascismo.

En Francia y Alemania los luchadores antifascistas tienen calles con su nombre en honor al comportamiento que tuvieron. La resistencia francesa incluidos españoles republicanos son parte de la memoria española. En Rennes, la capital de la Bretaña francesa sin ir más lejos, una gran placa tiene inscritos los nombres de varios hombres ejecutados por los nazis entre los que se encontraban algunos españoles.

En Alemania los organizadores del atentado contra Hitler (Operación Walkiria) para intentar matarlo son homenajeados incluso por el gobierno derechista y se les consideran héroes ¿Se imaginan un homenaje del gobierno del PP a los miembros del comando Txikia que organizaron la operación Ogro? En España si haces un chiste sobre los mismos criminales pero de aquí eres condenado a prisión.

Hoy el Estado con la sentencia contra Cassandra legitima todo el régimen que protagonizó el periodo más negro de nuestra historia. Propongo dejar de escribir sobre la represión franquista no sea que envalentonados algún familiar nos denuncie por calumnias hacia los verdugos. No sería la primera vez que esto ocurriera. Y es que desde que ETA anunciara el abandono de la lucha armada los delitos por enaltecimiento del terrorismo se hayan multiplicado no es algo casual. Si durante la primera legislatura de Zapatero la utilización de las víctimas por parte del PP era el pan nuestro de cada día, en la segunda el asunto fue poco a poco siendo sustituido por el jugoso tema de la crisis económica que inevitablemente llevaron a la Cámara. Como quiera que sea, sin ETA como una amenaza inminente al estado, de algún modo hay que sembrar el miedo para imponer su hegemonía. El miedo a levantar la voz. Si con un solo tuit puedo acabar frente a un juez de la Audiencia Nacional, cómo voy a participar en una manifestación no autorizada.

Ésto es un suma y sigue y si creemos que la cosa no va con nosotros estamos muy equivocados. Primero vinieron a por los comunistas…Va por ti, Cassandra y por todos y todas las que se aferran a la libertad de expresión como un pilar básico que tiene en pueblo para protestar ante la injusticia. No nos callarán.

Autor: Jordi Pedrosa

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios