MACHISMO. PARA MEAR Y NO ECHAR GOTA

Cuando hablamos de machismo nos referimos prácticamente a “El Todo”. Sí. Hay muy pocas conductas, muy pocas situaciones, muy pocas formas de hacer las cosas que no estén salpicadas por el machismo. Desde tomarte una cerveza con los amigos y que te digan “anda, anda que tampoco es para tanto, como os gusta exagerar”, hasta encender la televisión y que cada imagen que veas lleve consigo un tinte que parece que nadie ve, pero que claramente está ahí.

Hoy vengo a contar una situación que seguro, todas hemos vivido más de una, dos y tres veces. Hoy vengo a hablaros de “ir a mear a un baño en el que no estás tú sola”.

Hace un par de días, estaba con unas amigas en un evento en el que había mucha gente. Estuvimos bastante rato y al par de horas me entraron ganas de ir al baño a mear. Bajé las escaleras y había una larga cola así que esperé. Casualmente la fila estaba enfrente del baño de los hombres y ¿sabéis una cosa?, se les oía mear.

Me di cuenta del detalle pero no le di ninguna importancia de primeras. Fue entonces cuando llegó mi turno. Tenía las piernas cruzadas porque no aguantaba más y cuando llegue al baño me concentré en mear en la parte blanca del váter en vez de en el agua para que no se oyese cómo meaba.

Fue entonces cuando me saltaron todas las alarmas y me acorde que momentos atrás escuchaba a los hombres ir al baño sin ningún tipo de pudor porque alguien oyese que estaba haciendo algo tan natural como hacer pis.

Cuando salí, fui directa a mis amigas a comentarles lo que me había ocurrido y todas me respondieron que no era algo anómalo sino que todas habían pasado por esa situación.

La mujer tiene que ser mujer hasta cuando va a un baño a mear. Tiene que ser mujer de “cara al público” porque cuando estamos en casa solas, sin que nadie nos pueda mirar mal o recriminarnos que somos menos femeninas por mear, hacemos pis como cualquier persona.

Recuerdo un monologo de Dani Rovira, “Cosas de chicas. Las mujeres no hacen caca”. En él, Dani Rovira explica que las mujeres no cagamos nunca, que entras a un baño en el que ha estado una mujer y no huele a nada. Y sí, las mujeres nos esforzamos por que eso ocurra igual que nos esforzamos por mear sin hacer ruido porque somos “señoritas” y parece que las señoritas no hacemos esas cosas tan desagradables.

Lo “gracioso” es que tras hablarlo con mis amigas observé, hasta la fecha, si lo de mear sin hacer ruido era tan “importante” como parecía y efectivamente lo es.

Incluso he podido comprobar que cuando la mujer está sola en un baño público, mea tranquilamente suene o no pero cuando entra alguien en el baño se concentra en que no suene de nuevo.

A los hombres les ponen una arañita o un punto en el inodoro para que meen dentro y en cambio nosotras encontramos el punto para mear sin que suene.

Ahora decidme, ¿a quién no le ha ocurrido esto?

Autora: Ale de la Fuente

