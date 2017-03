Nuevo Proyecto: La Gaceta de los Miserables

Los directores de este proyecto somos Pablo Alías y Mario Guillamó, ambos originarios de Cádiz y estudiantes de Historia y Filosofía y de Ciencias Políticas, respectivamente.

La Gaceta de los Miserables nació a finales de 2016 y debe su nombre a la famosa novela de Víctor Hugo. La Hora de los Miserables es el programa de podcasts y debate de La Gaceta.

¿Qué hacemos?

La Gaceta de los Miserables es una revista autogestionada y publicada a través de Internet, de descarga libre. No es una revista de denuncia política ni de opinión: tratamos de mantener la intencionalidad del análisis materialista y la reflexión crítica a través de temáticas organizadas y actuales. Sin embargo, esto no es obstáculo para que hayamos considerado renovar el mundo de las publicaciones de corte más analítico, haciendo de La Gaceta un resultado no sólo trabajado en el contenido sino también en la forma, en la estética y el impacto visual. Pretendemos crear una revista de formación política que sea atractiva a un público más amplio que el público que las revistas de izquierda ya tienen de por sí.

¿Quiénes lo hacemos?

Participamos de ella distintos sectores de la izquierda, del mundo académico (profesorado, estudiantes) y de los movimientos sociales; y no sólo del panorama nacional. Contamos actualmente con dos corresponsales, en Latinoamérica y en Europa del Este, con varios articulistas en cada lugar.

¿Qué pretendemos?

Nuestra intención es crear un espacio fortalecido de debate que se aleje del hermetismo académico, pero teniendo muy en cuenta la interacción entre especialistas en los campos de investigación para con alumnos/as de estas materias y personas cuya experiencia en movimientos y política merezca ser contada. En otras palabras: crear una publicación de altura, con conocimiento de causa, que pueda ser accesible a cualquier persona interesada para la formación y el análisis.

ya podéis seguir su trabajo en:

https://gacetadelosmiserables.wordpress.com/

Redes Sociales:

https://twitter.com/gacetamiserable

Nuevos compañeros en Recuperando Memoria

El equipo de Recuperando Memoria y el de La Gaceta de los Miserables van a comenzar a trabajar conjuntamente. Pronto podréis escuchar un nuevo programa en Recuperando Memoria que será protagonizado por Pablo Alías (https://twitter.com/AnonimoAlias) y Mario Guillamó (https://twitter.com/MarioGuillamo)

Hablarán sobre política, sociedad y memoria, internacional. Esperamos que os guste y os invitamos a seguir el trabajo que están realizando.

Anuncios