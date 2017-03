NUEVA ERA. Renta Mínima, Renta Básica Universal y Cuarta Revolución Industrial

El 2 de febrero el Congreso admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular para establecer en el Estado español una renta mínima garantizada, con la oposición del PP y de Ciudadanos y el apoyo del PSOE, Podemos, ERC, PDCAT y otros grupos minoritarios. Esta nueva ayuda social irá destinada a personas sin recursos y será un ingreso garantizado, indefinido que al considerarse un derecho personal se convierte en una prestación intransferible e inembargable.

Podrán ser beneficiarios de esta renta mínima todas aquellas personas mayores de dieciocho años y menores de sesenta y cinco que estén buscando trabajo, que hayan agotado todas las prestaciones por desempleo y cuyos ingresos no superen, en cómputo anual, ingresos o ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo establecido en cada momento. La renta mínima equivaldrá al 80% del salario mínimo, de modo que en este momento la ayuda ascendería a 426 euros no contributivos; siendo compatible con todas aquellas ayudas derivadas de la atención a personas en situación de dependencia o a favor de la infancia, entre otras de modalidad no contributiva. Posiblemente, y teniendo en cuenta los cálculos del proceso del trámite legislativo iniciado, esta ley entrará en vigor comienzos del 2018.

El establecimiento de esta renta mínima podría suponer la posterior valoración de la renta básica, que permitiría eliminar su carácter de estigmatización social de la pobreza al convertirse en un derecho universal al que accedería cualquier persona por el mero hecho de ser ciudadano o ciudadana mayor de edad y pertenecer a una colectividad, independientemente de cuáles puedan ser las otras formas de renta o de los ingresos de las personas con las que se conviva. Cuatro criterios la definen: incondicionalidad, universalidad, individual y suficiente para garantizar una existencia digna y la participación de la sociedad. En la actualidad, está siendo debatida como herramienta eficaz que permitiría, entre otras cosas, desligar la concepción del empleo como condición necesaria para una vida digna, en una época en la que el rápido cambio tecnológico destruye trabajo a un ritmo mucho mayor del que lo crea y en la que se estima que, como mínimo, el 47% de los empleos será automatizado en los próximos veinte años. Es decir, que sin un radical reparto, sabemos que no habrá empleo en el futuro para todas las personas,

Así que, aunque el PP, como anteriormente hiciera el gobierno de Zapatero, asegure que se está saliendo de la crisis, los últimos datos siguen mostrando una tendencia contraria y los índices de pobreza, precariedad y desigualdad crecen, la tasa de paro es una de las más altas de Europa –con un desempleo juvenil superior al 42%- y la deuda pública se sitúa cercana al billón de euros.

Urge, por lo tanto, plantearse una reflexión colectiva sobre el futuro hacia el que nos gobierna. En enero de 2016, el informe emitido por el foro Davos declaraba que nos hallamos en la Cuarta Revolución Industrial, es decir, que en las dos últimas décadas el progreso tecnológico se ha acelerado de manera exponencial lo que ha supuesto cambios revolucionarios en los procesos productivos y un incremento de la desigualdad sin precedentes, con una concentración de riquezas y de rentas en una minoritaria élite dominante de cifras escandalosas que contrastan con las reales crisis humanitarias que está provocando dicha desigualdad, y que el mantra de la globalización y del neoliberalismo más salvaje nos impone como modelo único e incuestionable: solamente con el 2,5% del dinero destinado al rescate de las entidades financieras y los bancos que provocaron la crisis se erradicaría el hambre en el mundo –diariamente mueren de hambre cuarenta mil seres humanos-; con el dinero de dos días de gasto militar podrían escolarizarse y acceder a la educación todas las niñas y niños del mundo, con el de un mes sería suficiente para financiar soluciones y acciones de cooperación mutua para acabar con estos problemas de carencias, de injusticia y de desigualdad.

Autora: Silvia García

