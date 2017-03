JUSTICIA MARCA ESPAÑA, OTRA VERGÜENZA NACIONAL

En esta semana se confirma, por segunda vez, la negación del tercer grado para Andrés Bódalo, sindicalista del SAT y concejal de Jaén en Común, que se encuentra condenado a tres años y medio de prisión por supuestamente haber agredido al teniente de alcalde del PSOE en la localidad de Jódar durante unas manifestaciones sindicales ante el consistorio del municipio jienense.

El tribunal que lo juzgó, alegó que Andrés era reincidente en su comportamiento. No se tuvieron en cuenta los informes de la Guardia Civil, afirmando que dicha agresión no tuvo lugar, ni los videos aportados en los que se demuestra que en ningún momento se acercó al edil socialista. ¿Qué Andrés es reincidente? Pues seguramente sí, pero reincidente en estar siempre al frente de la lucha por los derechos de los trabajadores, concretamente de los jornaleros del campo, sector especialmente castigado, no solamente por la crisis, sino que desde hace años ha sido víctima de la voracidad de los grandes terratenientes con la mecanización de las tareas agrícolas, los engaños perpetrados por las administraciones, imponiendo normas difícilmente de cumplir por parte de los jornaleros para poder mantenerse en el Régimen Agrícola, la discriminación de la mujer en el sector, negándose a contratarlas, el incumplimiento sistemático de todos los convenios por parte de los grandes latifundistas que ha conseguido que los jornaleros del campo en Andalucía se conviertan en poco más que esclavos laborales, trabajando en muchas ocasiones a cambio de la peonada necesaria para poder acceder al desempleo agrícola en tiempos en los que no hay campañas. Imponiendo sueldos que a veces no llegan a los 20 euros por 6 horas y media de trabajo. Un sector que tiene que pagar de su propio bolsillo casi 100 euros mensuales a la Seguridad Social, haya trabajo o no. Si no pagas, no tienes derecho a desempleo y tampoco se computa para la posterior jubilación.

Con tales condiciones del sector, la lucha por sobrevivir es continua y encarnizada. Y son personas como Andrés Bódalo las que no desfallecen, sabiendo que están luchando por algo justo y necesario para la supervivencia de muchas familias en Andalucía.

Pero una vez más, el sistema ha querido hacer gala de su poder, lo ha elegido como chivo expiatorio y le ha quitado de en medio con “sus leyes discriminatorias y selectivas”. Si en anteriores ocasiones no pudieron doblegarle, en este caso no dudan en recurrir a la mentira y las falsas acusaciones para señalarle como “individuo peligroso que hay que mantener lejos de la sociedad”.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), hace tiempo que es una china en el zapato de muchos dirigentes políticos de la Junta de Andalucía, incómodo también para los sindicatos mayoritarios, atados a los sillones acomodados en sus despachos y traidores de la clase trabajadora, más preocupados por mantener sus sueldos que por la defensa de los derechos obreros.

Y como las ocasiones las pintan calvas, dicen, han querido en Andrés Bódalo romper la lucha, quebrar la fuerza y la voluntad de miles de trabajadores. Pero se han topado con la horma de su zapato. Miles de personas han salido en defensa de Andrés Bódalo, manifestaciones, peticiones de indulto, incluido el supuestamente agredido concejal socialista y huelga de hambre encabezada por el ahora diputado de Podemos por Jaén, Diego Cañamero.

Precisamente Cañamero lo explicó con estas palabras: “Hay una intencionalidad política en el ingreso en prisión de Bódalo. Andrés es un dirigente sindical que molesta mucho en Jaén, un feudo del PSOE. Si se hubiera presentado de diputado a las próximas elecciones podría haber obtenido un escaño a costa del PSOE”. Se refería a las elecciones generales de 2016.

Mientras asistimos a esta desproporcionada demostración de poder absoluto, no podemos dejar de acordarnos de la doble vara de medir y juzgar de nuestra Justicia. Se nos vienen a la cabeza nombres como Rodrigo Rato (exministro de economía del PP, presidente de Bankia), José Antonio Griñán, Manuel Chaves (expresidentes de la Junta de Andalucía), Juan José Imbroda (Presidente de Melilla), Jordi Puyol (expresidente de la Generalitat de Catalunya), Rita Barberá (expresidenta de la Comunidad de Valencia), Iñaki Urdangarin (cuñadísimo del Rey), Jaume Matas, Fernando Mellet y Daniel Ponce (PSOE), Bartomeu Vicens y Maria Antonia Munat (Unió Mallorquina). Casos como la Gürtel, Noos, Palma Arena, Emarsa, Palau, Adigasa, Innova, Brugal o los Ere’s de Andalucía.

En la mayoría de estos nombres y casos aún estamos esperando que la Justicia haga su trabajo. Pero que Justicia podemos esperar de un sistema que ampara a los políticos corruptos y a los poderosos. La Justicia no es ciega, está tuerta. Con el ojo bueno mira a gente como Andrés Bódalo y con el tuerto a los corruptos y ladrones de guante blanco. Mientras en este país la política sigua moviendo los hilos de la Justicia, mientras los gobernantes sigan aplicando sus prácticas fascistas y represoras, personas luchadoras como Andrés Bódalo están condenadas de antemano, luchando contra molinos de viento que esparcen sus mentiras corrompidas. Usan los Tribunales de Justicia para quitarse de en medio a personas y colectivos incómodos, mientras amparan a los que se apropian de dineros públicos, malgastan los fondos en juergas y drogas y engordan sus cuentas en Suiza o cualquier otro paraíso fiscal.

Para finalizar nos hacemos eco de unas palabras dichas por Pablo Iglesias para eldiario.es a la salida de la cárcel de Jaén, dónde fue a visitar a Andrés Bódalo a principios de marzo:

“Mientras Rato y Blesa están libres, Bódalo está en la cárcel por hacer sindicalismo. Bódalo me transmitió la realidad de la cárcel: hay muchos presos pero ninguno es rico. Es la verdad de este país. Ojalá hubiera menos pobres en las cárceles y algunos ricos conocieran lo que significa estar en prisión. Es una vergüenza que quienes rescataron bancos con dinero público sigan viviendo como reyes”.

El próximo 30 de marzo, Andrés Bódalo llevará un año en la cárcel. Tendrá que esperar a mayo o junio para una nueva revisión del tercer grado. Mientras, a Iñaki Urdangarin -condenado por el caso Noos, pero en libertad – le conceden una cantidad de dinero mensual para sus gastos en Suiza. Lo dicho, Justicia Marca España.

Autora: Ani García Pérez

¿Conoces nuestro microrrelatos feministas? En el enlace tienes toda la información:

MICRORRELATOS FEMINISTAS

Anuncios