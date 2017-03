OPINIÓN. LO PEOR DE TODO ES LA IMPUNIDAD IMPREGNADA EN LAS MENTES MACHISTAS.

Durante el día de ayer, el caso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue TT en Twitter y todas comentábamos lo asqueroso que es que se contrate una stripper para una despedida de jubilación.

Desde luego que es algo que hay que condenar y más si son empleados públicos y lo organizan en unas dependencias del Ayuntamiento, pero a mí hay algo que me preocupa sobremanera: la concepción de impunidad que muestran tantos y tantos hombres.

Parece que la violencia física y la violación son dos temas que la sociedad ya condena, pero todo lo demás esos “micromachismos” (no por pequeños sino por invisibles) no se contemplan y en la mayoría de ocasiones gozan de impunidad.

Todas nos hemos indignado y cabreado al ver al hombre en una silla mientras una mujer le bailaba encima y los amigos gritaban “si no se desnuda no cobra”.

Pero… ¿Cómo es posible que todos ellos pensasen “que no iba a pasar nada”? ¿Cómo pueden plantarse allí y encima grabarlo? Ahí está el problema. No pasa nada, hay impunidad

¿Qué mal hace al mundo contratar a una estríper para que baile al hombre encima de la silla?

¿Qué mal hace al mundo silbar a una mujer por la calle? ¿Qué mal hace el machismo al mundo?

El “no pasa nada” es uno de los pilares por los que la sociedad no avanza en igualdad.

Autora: Ale de la Fuente

