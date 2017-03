Felipe VI, ¿1000 días de qué?

El 14 de marzo se cumplieron 1000 días de la subida al trono de Felipe VI tras la abdicación de su padre Juan Carlos el 19 de junio de 2014.

Para celebrarlos ha presidido un acto en el Museo Reina Sofía entregando las acreditaciones de los embajadores honorarios de la Marca España. Ha declarado que “queda mucho por delante” y “ha prometido continuar con el esfuerzo que merece el Estado y todos los españoles”.

¿Qué ha pasado en estos mil días? ¿Ha cumplido algo de lo que ha ido prometiendo o diciendo?

Respondiendo a la primera pregunta….

Mirando diferentes medios de comunicación porque yo, sinceramente, no le sigo mucho, Felipe VI ha realizado 35 viajes internacionales, dos cumbres Iberoamericanas, tres asambleas en la ONU, tres visitas de Estado, y dos visitas privadas, una al Papa y otra a Barack Obama.

En España se ha enfrentado a dos Elecciones Generales, un bloqueo político de 1 año, al caso Noos, la obligada renuncia de su hermana Cristina, a los escándalos de faldas de su padre con instituciones de por medio, a alguna que otra crítica por el derroche, a la falta de profesionalidad de su esposa Leticia, etc…Sin embargo, debo destacar tres momentos que a mi me parecen los más significativos. El 19 de junio de 2014, fecha de su proclamación, mensaje de Navidad de 2016 y el Acto de Apertura de la XII Legislatura.

Ese 19 de junio Felipe es coronado rey de España. En su discurso de proclamación hablaba de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo” y apuesta por “esa España unida en la que cabemos todos”, “transparencia y ejemplaridad”, “cercanía con los ciudadanos”:

“Hoy es un día en el que, si tuviéramos que mirar hacia el pasado, me gustaría que lo hiciéramos sin nostalgia, pero con un gran respeto hacia nuestra historia; con espíritu de superación de lo que nos ha separado o dividido; para así recordar y celebrar todo lo que nos une y nos da fuerza y solidez hacia el futuro.

En esa mirada deben estar siempre presentes,………… todos aquellos que, víctimas de la violencia terrorista, perdieron su vida o sufrieron por defender nuestra libertad. Su recuerdo permanecerá en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y la victoria del Estado de Derecho, junto a nuestro mayor afecto, será el mejor reconocimiento a la dignidad que merecen……….quiero también transmitir mi cercanía y solidaridad a todos aquellos ciudadanos a los que, el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas. Tenemos con ellos el deber moral de trabajar para revertir esta situación y el deber ciudadano de ofrecer protección a las personas y a las familias más vulnerables…………hemos convivido en democracia, superando finalmente tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad. Preservar los principios e ideales en los que se ha basado esa convivencia y a los que me he referido antes, no sólo es un acto de justicia con las generaciones que nos han precedido, sino una fuente de inspiración y ejemplo en todo momento para nuestra vida pública. Y garantizar la convivencia en paz y en libertad de los españoles es y será siempre una responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos.”

Respeto hacia nuestra historia, espíritu de superación en lo que nos ha dividido; víctimas del terrorismo que murieron por defender nuestra libertad; tiempos de silencio y oscuridad; ciudadanos golpeados por la crisis económica; garantizar la convivencia en paz y libertad…..Y yo en 1000 días de esto no he visto mucho pero no quiero detenerme aquí, prosigamos.

Mensaje de Navidad 2016:

“………he estado en diferentes lugares de nuestra geografía nacional. Y tengo que deciros que, en todo ese recorrido por nuestros pueblos y ciudades he visto dificultades y problemas para muchos de nuestros compatriotas; pero también trabajo duro, honesto, sacrificado; mucha capacidad y talento; y, sobre todo, determinación, ganas de salir adelante.……….. testigo de la labor de tantos servidores públicos que, con una extraordinaria vocación de servicio a la comunidad, garantizan nuestras libertades, atienden nuestros hospitales o educan a nuestros hijos……..…….es muy importante para todos que muchas familias puedan recuperar su nivel de vida y que nuestros jóvenes puedan tener oportunidades de futuro, de ilusión, de confianza; que sobre todo las personas más desfavorecidas o más vulnerables tengan la certeza de que no se quedarán en la soledad del camino que España tiene que recorrer en el siglo XXI.……. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad.… son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas.”

Dificultades y problemas que atraviesan los ciudadanos pero con ganas de salir adelante; servidores públicos con extraordinaria vocación de servir a la comunidad, que garantizan libertades y que atienden en hospitales o imparten clases; recuperar nivel de vida de los ciudadanos e ilusión en nuestros jóvenes; vulnerar las normas de la democracia y la libertad conlleva el empobrecimiento moral y material de la sociedad; tiempos de manos tendidas, no agitar viejos rencores, no abrir heridas cerradas.

En el Acto de apertura de la XII Legislatura Felipe pide a los parlamentarios “dialogo y entendimiento”, advierte de la necesidad de fortalecer el Estado del bienestar, recuerda a las víctimas de terrorismo, y la igualdad y solidaridad ciudadana.

Voy responder a la segunda pregunta.

En sus 1000 días de reinado Felipe VI no ha movido un dedo. Ha mantenido un inmovilismo y una manera de hacer las cosas o mejor dicho, de no hacerlas, apoyado en las herencias de sus predecesores. Nada de monarquías del s. XXI, las monarquías son de otro tiempo.

Prometió transparencia en sus cuentas. IU ha presentado una batería de preguntas en relación con las cuentas de Casa Real, incluyendo la herencia recibida de Don Juan Carlos y sus cuentas en Suiza.

Prometió cuidar de sus ciudadanos y apoyar el Estado del bienestar; paro, pobreza energética, desahucios, hambre, suicidios por desesperación, violencia machista, recortes en Educación y Sanidad…. Servidores públicos, investigadores, profesores, médicos, enfermeras, funcionarios “no afines”…a la calle.

Vulneración de las normas que rigen la Democracia y la libertad: Ley Mordaza, prohibición expresa de vulnerar la honorabilidad de la Casa Real, jueces comprados, ladrones de guante blanco disfrutando lo robado, “Urdangarines” y “Cristinas”. Personas que no tienen para comer y roban, personas que cuentan chistes de más o menos gusto, personas que se revelan ante la injusticia, titiriteros, venezolanos, podemitas, rojos,…. multas escandalosas o a la cárcel.

Reconocimiento de las víctimas de terrorismo, no abrir heridas que están cerradas, tender la mano, no agitar viejos rencores: 150.000 asesinados, la mayoría permanecen en cunetas, fosas o simas, terrorismo de Estado; familiares, asociaciones, voluntarios, profesionales sensibilizados, luchando, intentando abrir puertas, remover conciencias. Tribunales Constitucionales, tribunales supremos, tribunales, jueces, fiscales, cerrando toda posibilidad de dignificación de las víctimas de la represión franquista, de la retirada de símbolos, de los restos del dictador y de sus cómplices, sin hacer caso a una Ley que según muchos están para cumplirlas. Actos por parte de representantes políticos y de ciudadanos que son una clara ofensa a esos valores democráticos y que incitan no al odio pero si a la repulsa y al asco. Declaraciones, actos, manifestaciones, fiestas, romerías,….

Poco más tengo que decir. Si me gustaría resaltar el que para mi ha sido el mejor momento de estos 1000 días de reinado de Felipe V, el día que vi en el Parlamento mi bandera tricolor.

¡ Indescriptible!

Autora: Nanny García Gómez

