“El viento del olvido, cuando sopla, mata”

Luis Cernuda no pudo escribir palabras más acertadas. Y es que las víctimas de la represión franquista que aún permanecen en las fosas comunes corren el peligro de ser asesinadas por segunda vez.

El pasado 4 de marzo tuvo lugar un acto emotivo en la localidad sevillana de la Sierra Norte de El Madroño, donde se dio digna sepultura a 35 cuerpos que fueron exhumados de la fosa común de esa localidad.

Fruto de muchos años de investigación con los familiares de la pequeña localidad sevillana con poco más de 300 habitantes, en 2014 se localizó la fosa y tras las laboriosas tareas de la exhumación, por fin estos familiares pueden dar final a su duelo que duraba ya más de 80 años.

Un pilar fundamental para que esto sucediese ha sido Juan José López, vecino de El Madroño, psicólogo, nieto y sobrino nieto de asesinados. Investigó la represión franquista en su pueblo y sus aldeas, recopilando numerosas historias de vida de sus víctimas (Las investigaciones locales realizadas por familiares de víctimas del franquismo están escribiendo la historia que tanto se quiso -y aún se quiere- ocultar).

Fue, como descendiente de víctimas, uno de los comparecientes ante la Comisión Parlamentaria que negoció el proyecto de Ley Andaluza de Memoria Histórica. Es autor del libro “A morir toca. El Madroño en tiempos de infamia”, editado por Aconcagua.

Antonio Manuel Mateos, miembro de la ARMH de El Coronil, que ha colaborado con Juan José López en las investigaciones, asistió al acto y nos dejó estas palabras:

“Es triste cuando el olvido se ciñe sobre las víctimas de una fosa del franquismo. Dicen que es como si fueran asesinadas una segunda vez. Pero también, dice mi amigo Juanjo López, que es una desgracia formar parte de una sociedad y de una generación, la presente y las futuras, que no sea capaz de hacer nada para reparar la dignidad de todas estas víctimas y recuperarlas del olvido. Por tanto, este acto de inhumación de las 35 personas asesinadas por el franquismo y rescatadas de la fosa común de El Madroño hace que ésta sociedad sea hoy un poco más digna que ayer. Pero no debemos olvidar que aún quedan muchas más olvidadas en cientos de fosas repartidas por la geografía de este país. Asesinadas dos veces…”

Los habitantes de El Madroño han llegado a conseguir lo que miles de personas a lo largo y ancho del territorio nacional aún ansían. Poder dar sepultura a sus seres queridos. Y es que en este país hay aproximadamente unas 2000 fosas comunes (dato no oficial, podrían ser más). De esas 2000, solamente en Andalucía hay unas 614 con 47.349 víctimas. Sevilla, con 130 y 12.507 asesinados, es la provincia más castigada. Aunque ya ha habido exhumaciones de varias fosas, no es más que una mínima parte de lo que aún queda por hacer para poder llegar a hablar verdaderamente de “Reparación y Justicia” hacia unas personas que fueron exterminadas por pensar diferente, por defender una República democráticamente establecida, por no aceptar que la Libertad fuese pisoteada por la bota dictatorial de un régimen fascista e inhumano.

Pero como si ya no fuese suficiente los años de miedo, de tener que vivir sin saber dónde estaban los desaparecidos y asesinados a sangre fría, además de eso los familiares de las víctimas llevan años soportando la negación del genocidio por parte de quienes no están dispuestos a reconocer que realmente ocurrió. Desde declaraciones como que los “ejecutados” fueron condenados por tribunales de guerra a las mentiras de que “únicamente fueron 23.000 los ejecutados por el franquismo”, pasando por comentarios como “En cualquier país un poco democrático una Federación de estas características (se refieren a la Federación Estatal de Foros por la Memoria) estaría ilegalizada y perseguida por los poderes públicos. Cuándo su único fin, no es la restitución de la memoria de los inocentes, sino generar odio y revanchismo en nuestra democracia, para desestabilizarla. Además de utilizar a la verdaderas víctimas para llenarse ellos los bolsillos con las subvenciones públicas y vivir muy bien a costa de su sufrimiento.” (Extraído de la web “Tribuna de la Historia – Generalísimo Francisco Franco”)

El cinismo de tales declaraciones no tiene nombre. Se tardan 30 años en aprobar una Ley de la Memoria Histórica desde la instauración de la Democracia, son familiares y entidades privadas las que se hacen cargo de la recuperación de los cuerpos y para rematar, con la entrada del PP en el gobierno, se borra de un plumazo toda partida para estos fines del Presupuesto General del Estado para dificultar más aún la labor. Pero lo verdaderamente triste de toda esta historia, es que miles de familias aún están a la espera de poder recuperar los cuerpos de sus familiares. En la mayoría de los casos son de segunda e incluso de tercera generación debido al tiempo transcurrido desde los hechos y, además, al tiempo que tuvo que transcurrir hasta que se empezó a vencer poco a poco el miedo de hablar de lo que realmente había sucedido.

No podemos parar, no ahora que se ha iniciado el camino. La sangre derramada de los inocentes clama Justicia, pero sobre todo, Reparación. Calumniados y cobardemente asesinados, sin oportunidad de defensa, frente a una tapia o en las cunetas de las carreteras. La mano cobarde que ejecuta la orden con el disparo que sesgó miles de vidas. Las vidas de los que murieron pero también las vidas de quienes tuvieron que llorarlos a escondidas y que hoy, aún después de fallecidos, siguen llorando por no haber podido despedir con dignidad a quienes les fueron arrebatados sin justificación alguna. No habrá descanso y más pronto o más tarde habrá muchos más actos como el de El Madroño, con la Tricolor ondeando, para dar descanso digno a los que les quisieron arrebatar la Dignidad.

Ya suenan los cerrojos.

A morir toca.

Nombres de amigos ruedan

de boca en boca.

Cuando amanece,

con el trigo y el alba,

la sangre crece.

Luis Caballero, cantaor de Aznalcóllar

Autora: Ani García Pérez

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios