EL HOMBRE ESTÁ CREADO PARA SER FUERTE

Hay muchas personas, hombres y mujeres que no se consideran feministas. Tal vez porque realmente no quieren una igualdad de la mujer y el hombre, tal vez porque tienen un error de concepto o tal vez porque están tan sumidas y alienadas por la sociedad heteropatriarcal que no son capaces de quitarse el antifaz y ver la luz.

El otro día conocí a una chica joven que venía a interesarse por nosotras, por las chicas de Ve La Luz.

Me decía que ella no se sentía feminista. Que quería comprendernos pero no podía ser feminista porque realmente no creía que las mujeres fuésemos iguales a los hombres.

No apoyaba la violencia del hombre a la mujer pero sí que entendía que un hombre ejerciese su fuerza para convencer o castigar a una chica.

Podría decir que me quedé atónita, pero mentiría. No es la primera vez que lo escucho ni será la última. Puede que este caso sea muy sorprendente o muy gráfico pero el mundo está repleto de casos así y por eso estamos como estamos.

Por mucho que le explicaba que nadie puede ejercer violencia sobre alguien (uno de los primeros pasos para entender y ser feminista) ella no lo entendía. “El hombre está biológicamente creado para ser fuerte y la mujer no. Por lo tanto si un hombre ejerce fuerza sobre una mujer es biológicamente normal” me decía.

No fui capaz de que cambiase de opinión.

El feminismo empieza por una misma y eso es lo más complicado de todo. Las mujeres que buscamos la igualdad, las feministas, podemos debatir, explicar, poner ejemplos… pero si la persona no se analiza, no se estudia, jamás será feminista.

Autora: Ale de la Fuente

