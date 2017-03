Sr. Hernando, sin mi respeto

La Asociación para la Recuperación para la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado por segunda vez al portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando por un presunto delito contra el artículo 510 del Código Penal, delito de odio.

La primera vez la ARMH interpuso una querella ante el Tribunal Supremo, fue en 2013 por unas declaraciones en el programa “El cascabel al gato” de 13TV, cuando el Sr. Hernando afirmó que “algunos se han acordado de su padre, parecer ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”. La querella fue interpuesta por Asunción Mendieta que, a sus 88, viajó hasta Argentina para denunciar el asesinato de su padre Timoteo cuando ella tenía 13 años. La querella fue archivada porque “no contenía ninguna expresión vejatoria”.

Esta vez la ARMH ha denunciado las declaraciones que realizó en febrero con motivo de la propuesta de exhumación de los restos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos a lo que el Sr. Hernando respondió; “La verdad es que no me lo he planteado. A mí me gusta que los muertos descansen en paz y esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos”. Emilio Silva se pregunta, si esto lo hubiera dicho alguien contra las víctimas del terrorismo, ¿qué hubiera pasado?.

Todos estamos de acuerdo en que las víctimas tanto del terrorismo como las víctimas de franquismo o cualquier otro tipo de víctimas merecen verdad, justicia y reparación, para ellos y para sus familias.

Estamos hartos de que se nos trate como víctimas de segunda, y lo que es peor aún con desprecio, mofa y saña. Estamos hartos de tribunales supremos, de tribunales constitucionales, de tribunales, que abogan por el cumplimiento de las leyes pero las cumplen a su antojo.

Estamos hartos de oír a representantes políticos que hacen declaraciones despreciables como el Sr. Hernando que olvida que detrás de cada asesinado hay un nombre y una familia que lleva 80 años esperando con dolor, rabia e impotencia a dar un entierro digno a sus seres queridos.

Sr. Hernando, que se le quite de la cabeza que nosotros estamos aquí para vengarnos de usted o de los herederos de franquismo que, por cierto, usted también lo es, sino no defendería tanto y con tantas ganas a su “padre político”.

Que se le quite de la cabeza que queremos otra Guerra Civil o algo parecido. Esto no es revanchismo, ni ganas de reabrir heridas, estas están aún abiertas porque son ustedes los que se empeñan en no cerrarlas.

Que se le quite de la cabeza, Sr. Hernando, que por mucho que usted siga insultando, despreciando y humillando a nuestros asesinados y a sus familias, no nos vamos a callar, y que por muchas trabas, por muchas leyes y por muchos insultos que nos dirija, eso nos hace más fuertes.

Cada vez que usted abre la boca, Sr. Hernando, el grupo de indignados es mayor, más unido y heterogéneo, y usted se preguntará, ¿por qué?. Muy sencillo, porque no es capaz de dar unos argumentos válidos. Usted mismo se delata en cada una de sus palabras, más que palabras, verborrea. No hay ni argumentos ni razones coherentes que sostengan su discurso.

Por mi parte mi consejo sería que se callara, que fuese más prudente pero como no me va a hacer ni el más mínimo caso, ¡ adelante, siga por ahí que va muy bien!. Siga con sus tribunales, sus voceros del régimen, sus amigos palmeros y toda la Corte.

Ellos sembraron semilla y nosotros somos sus frutos. Sr. Hernando, que no se le olvide.

Autora: Nanny García Gómez

