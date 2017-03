¿Cómo conmemora Rusia el centenario de la Revolución?

De la Revolución de Febrero a la Revolución de Octubre

Ayer celebramos el centenario del derrocamiento del régimen zarista en Petrogrado en el quinto día de la “Revolución de Febrero”*. En plena Primera Guerra Mundial, a partir de una manifestación de obreras en el día internacional de la mujer el 8 de marzo, el proletariado de Petrogrado se levanta y acaba en cinco días con la autocracia zarista. Se forman estructuras de autoorganización de trabajadores y soldados, los “soviets” (consejos). Sin embargo, el Soviet de Petrogrado, dominado en ese momento por socialistas moderados, acepta que otra institución se haga con el poder: el “Gobierno provisional”, una coalición entre varios grupos políticos liberales y socialistas moderados, encabezada por el príncipe Lvov.

Entre marzo y noviembre, el contrapoder de los soviets crece en número, centralización y conciencia política. Después de la vuelta de Lenin del exilio y de la proclamación de sus Tesis de abril, el partido bolchevique reclama “todo el poder para los soviets” y gana una mayoría en los consejos a partir de septiembre. También empieza la preparación de la toma del poder que se lleva a cabo el 25 de octubre (7 de noviembre en el calendario gregoriano), día de la reunión del Segundo Congreso Panruso de los Soviets, a través de la acción revolucionaria del Comité militar revolucionario del Soviet de Petrogrado, liderado por Leon Trotsky.

Las conmemoraciones en la URSS

La Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) debe su existencia a las revoluciones de 1917, por lo que otorga una gran importancia a su conmemoración. El Soviét de Comisarios del Pueblo (el gobierno soviético) convierte el Palacio de Invierno en un museo público e inaugura una exposición sobre la historia de la Revolución. En el tercer aniversario de la Revolución de Octubre, en 1920, se organiza el espectáculo “El asalto al Palacio de Invierno”, una recreación histórica con 100.000 espectadores frente al Palacio (véase la imagen más arriba). En el décimo aniversario de la Revolución, en 1927, el gobierno apoya la producción de las películas Octubre, de Serguéi Eisenstein, y La caída de la dinastía Romanov, de Esther Shub.

En el período estalinista, las conmemoraciones se convierten en desfiles militares y manipulaciones groseras de la historia en la que se crea un culto a la personalidad en torno a Lenin y Stalin. Para el cincuenta aniversario, el régimen, encabezado por Brezhnev, organiza un desfile militar con trajes históricos al ritmo de Mi patria querida, una canción escrita diez años antes con motivo del cuarenta aniversario de la Revolución en 1957.

La hostilidad de Yeltsin

En 1990-1991, la URSS se encuentra en estado de implosión. En agosto de 1991, el golpe de Estado de Borís Yeltsin acaba definitivamente con la Unión Soviética e instaura un régimen neoliberal en Rusia. Así cambia también por completo la manera de ver a la Revolución Rusa.

En el ochenta aniversario de la Revolución en 1997, Yeltsin rebautiza el día festivo como “Día de la Concordia y la Reconciliación”. Acusa a la Revolución de haber impulsado una “guerra fratricida” (un término utilizado en España por historiadores reaccionarios como Santos Juliá para analizar la Guerra Civil Española). “Los valores humanos comunes fueron sacrificados en nombre del fanatismo político. La revolución nos aisló durante mucho tiempo de la comunidad internacional y nos convirtió en un espantapájaros para otros pueblos y países”. Mientras tanto, 15.000 miembros del Partido Comunista de la Federación Rusa desfilan en Moscú con banderas soviéticas, retratos de Lenin y Stalin y eslóganes contra Yeltsin.

El nuevo nacionalismo de Putin

En el año 2000, Vladímir Putin se instala en la “Casa Blanca” y sustituye el neoliberalismo de Yeltsin por un nuevo nacionalismo. Como cada nacionalismo, el de Putin necesita referentes históricos fuertes. La primera y suprema referencia del nuevo culto nacional es la victoria del Éjercito Rojo contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, presentada (ya por Stalin) como la “Gran Guerra Patriótica” y celebrado cada año el 9 de Mayo.

Sin embargo, la nueva narrativa va a buscar sus referentes en algunos de los períodos más antiguos de su historia. En noviembre del año pasado, Putin inaugura al lado del Kremlin una estatua enorme de Vladimiro el Grande, el Gran príncipe de la Rus de Kiev que adoptó el Cristianismo ortodoxo en 988. Según Vladimir Putin, hay que seguir la línea de su tocayo y“ganar victorias para la gloria de la patria, haciéndola cada vez más fuerte con cada generación”. Un mes antes fue erigido en la ciudad de Oriol un monumento en memoria al primer zar, Iván el Terrible. El único dirigente ruso que se atrevió a elogiar Iván… fue Iósif Stalin. Stalin discutió la imagen del zar con el director de cine Sergei Eisenstein que, durante la Segunda Guerra Mundial, realizó una película (la última) biográfica en dos partes.

Putin frente a la Revolución Rusa

La Revolución Rusa supone un desafío para el nacionalismo de Putin. Por una parte, la Revolución Rusa creó la Unión Soviética, una superpotencia que ganará la Segunda Guerra Mundial, fomentará el desarrollo científico y confrontará el dominio de Estados Unidos en el mundo bipolar de la Guerra Fría. Además, el mismo Putin es un hijo del aparato de la URSS. Por otra parte, los valores más importantes de su gobierno son la unión nacional, su grandeza y la estabilidad. Por eso, Putin y su Ministro de Cultura Vladimir Medinsky prefieren celebrar la victoria de la “Gran Guerra Patriótica” que la de una revolución emancipatoria.

Sin embargo, Putin no puede pasar por alto totalmente la Revolución y su centenario. Para no ir en contra de los sentimientos de nostalgia de una parte de a población, el líder ruso ya hizo en varias ocasiones declaraciones más comedidas como: “Quien no extraña la Unión Soviética, no tiene corazón. Quien la quiere de vuelta, no tiene cerebro”. En 2016 criticó a Lenin por “defender un Estado basado en una plena igualdad entre nacionalidades, con derecho a separarse de la Unión Soviética. Eso fue como plantar una bomba de tiempo bajo nuestro Estado”. No obstante, agregó: “me gustaban y todavía me gustan las ideas comunistas y socialistas”.

¿Qué tipo de conmemoraciones en este centenario?

Esta semana y sobre todo el día 7 de noviembre, observaremos cómo el régimen establecerá un relato histórico de la Revolucíón, al servicio de sus objetivos nacionalistas y de estabilidad. Si esto irá acompañado de importantes celebraciones públicas, parece poco probable. Sin iniciativa del régimen en este sentido, será sin duda el Partido Comunista quien tomará las calles y plazas.

También hay otro tipo de conmemoraciones de la Revolución Rusa que merece nuestra atención. Se trata de las miles de actividades organizadas por el ámbito cultural, asociativo, periodístico y político, no sólo en Rusia, sino en el mundo entero. 2017 es un año de conferencias, muestras de películas y documentales, artículos de prensa, ediciones y reediciones de libros, viajes, exposiciones de arte… en el marco de los eventos de 1917 que cambiaron el curso de la historia mundial.

*En 1917, Rusia empleaba todavía el calendario juliano. En enero (juliano) de 1918, el Sóviet de Comisarios del Pueblo decidió cambiar al calendario gregoriano, rompiendo así con la Iglesia ortodoxa. A pesar de esta modernización, se sigue hablando de Revoluciones “de Febrero” y “de Octubre” en vez de “de Marzo” y “de Noviembre”.

Autor: Neal Michiels

