EL PP DE ROTA CELEBRAN EL DÍA DE LA MUJER ENSEÑANDO BONITOS PEINADOS

Dentro de dos días, el 8 de Marzo, es el día Internacional de la Mujer. Por ello son muchas las que saldremos a las calles para decir “Basta”.

>>Información de las movilizaciones<<

Entre muchas convocatorias se ha organizado un “paro internacional de mujeres”.

Será solo durante media hora, entre las 12.00 y las 12.30 horas, pero el impacto, si todas se suman, puede ser enorme y con gran repercusión. Varias entidades feministas han llamado a todas las mujeres para que se muestre la unidad femenina contra “las violencias machistas” y las desigualdades de género, que aún se perpetúan.

Ya no sólo hablamos de asesinatos y agresiones machistas, también por la desigualdad salarial y de oportunidades, el reconocimiento de las diferentes identidades de género, el derecho al aborto libre y gratuito, los insultos, descalificaciones y vejaciones que se sufren a diario…

El Partido Popular no se ha querido quedar atrás y por eso ha creado en Rota su jornada Feminista, que consiste en hablarnos de los dolores lumbares, de nuestros cuidados y de cómo peinarnos.

Parece una broma ¿verdad?, pues no, no lo es.

El Partido Popular, feminista, feminista nunca ha sido, más bien lo contrario. Aquí hay algunos de los comentarios más “progres” de sus políticos.

Alberto Ruiz Gallardón; “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres”.

Carmen Riolobos (Diputada del PP); “Las mujeres tenemos dificultades para orientarnos espacialmente, y es algo demostrado científicamente… Eso hace, según la diputada, que nos perdamos en las ciudades cuando conducimos, cosa que a mí me pasa habitualmente”.

Ana Botella; “La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar, busca consuelo en el recuerdo de su madre”.

Miguel Arias Cañete; ““El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa”.

Pero este caso no es aislado y en otros ayuntamientos, gobernados por otros partidos, están organizando vergonzosos actos donde como siempre se relaciona a la mujer con el cuidado del cuerpo, el “mantenerse guapa” y como no… el cuidado de los hijos.

Por suerte en Sol hace ya más de veinte días ha comenzado un movimiento que ya no pueden parar. La mujer reclama una imagen diferente, una imagen de guerrera, preocupada por su tiempo, que no se rinde por muchas dificultades que encuentre en su camino.

Autor: Ale de la Fuente

