Cultura con memoria: “Campanades a Morts” de Lluis Llach.

Hoy hace 41 años, el 3 de marzo de 1976, hubo una de las mayores masacres de la Transición. La matanza de Vitoria en el que murieron cinco trabajadores y cientos de heridos de bala, fue provocada por la Policía Armada contra la clase trabajadora en lucha en toda la ciudad. Más de dos meses de huelgas y de autoorganización, fueron cosidos a balazos en la Iglesia de de San Francisco de Asís de la capital vasca.

El hecho impactó a toda la sociedad española en la época. De hecho fue uno de los motivos que acabó con el gobierno de Arias Navarro meses después. Dicha matanza provocó importantes movilizaciones en todo el país en solidaridad con los trabajadores vitorianos. En el entierro de los asesinados de Vitoria, participaron más de 100.000 personas.

En cuanto al mundo de la cultura, fueron unos cuantos los artistas que dedicaron poemas, canciones a los obreros heridos y asesinados. La canción más conocida es “Campanades a Morts” del cantautor Lluis Llach.

Lluis Llach (n.1948) era uno de los principales cantautores en lengua catalana del momento, uno de los principales representantes de la Nova Canço. Ya en 1968, durante el Mayo francés, compuso una de sus canciones más míticas, L´Estaca. En 1973, tras exiliarse en Francia por la represión franquista, tocó en una de las salas más míticas de París, la sala Olympia.

El 15 de enero 1976 reaparecía en España de nuevo, tocando en el Palacio de Deportes de Barcelona, concierto al que asistieron unos 30.000 personas. Dicho concierto fue seguido por gritos de «Llibertat, amnistía, estatut d’autonomia».

Cuando sucedió el suceso de Vitoria, Lluis Llach compuso la misma noche “Campanades a morts”. En dicha canción hace un retrato del asesinato de los obreros en Vitoria. Cuando compuso la canción sólo habían muerto aún 3 de los 5 obreros que finalmente fallecieron. La canción, que empieza con un repicar de campana, seguida de una orquesta sinfónica y de un piano, es una cantata fúnebre. Y la letra de la canción dice así:

Campanadas a muerto

lanzan un grito para la guerra

de los tres hijos que han perdido

las tres campanas negras.

Y el pueblo se recoge

cuando se acerca el lamento;

son ya tres penas más

para nuestra memoria.

Campanadas a muerto

por las tres bocas cerradas;

¿ay de aquel trovador

que olvidara las tres notas!

¿Quién segó el aliento

de aquellos cuerpos tan jóvenes

sin otro tesoro

que la razón de los que lloran?

Asesinos de razones y de vidas,

que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días

y que en la muerte os persigan nuestras memorias.

Campanadas a muerto

lanzan un grito para la guerra

de los tres hijos que han perdido

las tres campanas negras.

Abridme el vientre

para su reposo,

de mis jardines

traed las mejores flores.

Para estos hombres

cavadme hondo

y en mi cuerpo

grabad sus nombres.

Que ningún viento

perturbe el sueño

de quienes han muerto

sin humillar la cabeza.

Diecisiete años, solo,

y tú tan viejo;

celoso de la luz de sus ojos

has querido cerrar sus párpados

pero no podrás, porque todos guardamos esta luz

y nuestros ojos serán relámpagos para tus noches.

Diecisiete años, solo,

y tú tan viejo;

envidioso de una belleza tan joven

has querido desgarrar sus miembros

pero no podrás, porque recordamos su cuerpo

y cada noche aprenderemos a amarlo.

Diecisiete años, solo,

y tú tan viejo;

impotente para el amor que él tenía

le has dado la muerte por compañera

pero no podrás, porque por todo aquello que él amó

nuestro cuerpo estará siempre en primavera.

Diecisiete años, solo,

y tú tan viejo;

envidioso de una belleza tan joven

has querido desgarrar sus miembros

pero no podrás, porque todos guardamos esta luz

y nuestros ojos serán relámpagos para tus noches.

La miseria se hizo poeta

y escribió en los campos

en forma de trincheras

y los hombres marcharon hacia ellas.

Cada uno fue una palabra

del victorioso poema.

Tanto la letra como la música es un homenaje sombrío y duro a los muertos en Vitoria. Y nada más salir se convirtió en un rotundo éxito. El disco en el que apareció la canción salió a la calle en 1977. Y en cuatro meses vendió 250.000 copias.

Esta canción sigue en la actualidad teniendo más vigencia que nunca en la memoria de aquellos que vivieron la matanza de vitoria y de aquellos que la recuerdan y la estudian. En 2006, Lluis LLach fue invitado a tocarla en el Palacio Fernando Buesa de Vitoria para conmemorar el 30 aniversario de los hechos. Y mañana, ha sido invitado en Madrid para participar en el evento “Ciudades por la Justicia y la Memoria” en el que se habla de la querella contra el franquismo puesta por el ayuntamiento de Vitoria.

Esta claro, que gracias a cantautores como Lluis LLach, las campanadas de muerto de Vitoria jamás dejarán de sonar y de ser recordadas.

