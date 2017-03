El Valle de los Caídos queda impune.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno con respecto al traslado de los restos del dictador y del fundador de la Falange a fin de que el Valle de los Caídos se convierta en “ un lugar de memoria para las víctimas y los muertos del Golpe de Estado”.

El exjuez Baltasar Garzón junto a dos abogados, Manuel Ollé y Eduardo Ranz, presentaron una demanda contencioso administrativa en julio del año pasado ante el TS en la que pedía la reconversión del Valle de los Caídos en un “Espacio de Memoria” de las víctimas y trasladar los restos de Franco y Primo de Rivera al lugar que designen las familias respectivas, además de una dotación económica suficiente, a cargo del Estado, que permita la exhumación e identificación de las 33.847 personas que están inhumadas en dicho lugar.

Se solicitaba además, que se anulasen los decretos de 1949 y 1957 que establecieron la creación de la Basílica y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que contradicen el “espíritu de la Constitución”, así como, un acto público en sede parlamentaria para “ que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación de pleno reconocimiento y reparación moral”.

En una entrevista realizada en el Programa “ Hoy por Hoy” de la cadena Ser, el exjuez Garzón había manifestado que “ el Supremo tiene la responsabilidad histórica de superar esta fase”. Ha lamentado que hasta ahora no haya respuesta ni política ni judicial para aplicar la “Ley de Memoria Histórica”, “en el Valle de los Caídos hay símbolos que incitan al odio”, “ no favorecen a la reconciliación”, “ no entiendo esa pertinaz resistencia a que no se toque nada”. Insiste que el recurso no busca “venganza”, sino la “reparación” de las víctimas y sus familias.

Fue especialmente crítico con el PP porque ha eliminado todas las subvenciones para la aplicación de la Memoria Histórica pero sigue habiendo un presupuesto para subvencionar con 340.000 € al Valle de los Caídos.

Si al final el TS les daba la razón, la Iglesia “no debería poner obstáculos” para convertirlo en Espacio de Memoria como existen otros en otros lugares del mundo.

Ya se habían alzado voces en contra de este fallo si resultaba favorable. La Fundación Nacional Francisco Franco aseguraba que iba a “ dar la batalla” en los juzgados acusando a los actuantes de cometer un delito de profanación de cadáver fijado en el artículo 525 de Código Penal.

Rafael Hernando el actual portavoz del PP en el Congreso también se había manifestado al respecto. A una pregunta de una periodista con respecto a la postura del PP sobre la exhumación y el traslado de los restos del dictador y del fundador de Falange, el portavoz del PP ha respondido: “..A parte de no habérmelo planteado, a mí me gusta que los muertos descansen en paz. Esto de estar todos los días con los muertos “pa´rriba” y “ pa´bajo”, no sé.. pues supongo que será el entretenimiento de algunos. Pero insisto, a mí me gusta pensar en los vivos y no en los muertos.”

Autora: Nanny García Gómez

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios