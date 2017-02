¿Es realmente el 28F el Día de Andalucía?

Como cada 28 de febrero desde todas las instituciones nos venden a los andaluces que es el día de sentirnos orgullosos, pero… ¿Es realmente el 28F el verdadero día de sentir ese orgullo por nuestra tierra?

Poca gente sabe realmente que significa el 28F. Y es que el 28 de febrero de 1980 fue el día en el que se celebró el referéndum por el cual Andalucía recibió la autonomía y su reconocimiento como territorio histórico. Sin querer restarle importancia a este acontecimiento, debo decir que lo sucedido en 1980 no sería posible sin el resto de actos que ocurrieron en Andalucía. Hechos que fraguaron la idea de una Andalucía unida e hicieron posible que la autonomía fuese aceptada por el noventa y cinco por ciento de los andaluces.

Podemos decir que como fechas realmente relevantes encontraríamos dos. Por un lado estaría el 15 de junio. El 15 de junio de 1936 Blas Infante hizo público el famoso “Manifiesto a todos los andaluces”, con este escrito consiguió un importante impulso hacia la autonomía por la que Blas Infante no descansó hasta morir fusilado por los franquistas dos meses después. Si consideramos este acontecimiento como el inicio de la idea de una Andalucía autonómica, no sería tan descabellado. Quizás el problema es que con el Golpe de Estado este movimiento no pudo avanzar y quedó completamente silenciado con la muerte de su impulsor.

Aun así hay una fecha de gran relevancia que desde las administraciones silencian. Hablo del 4 de diciembre. Un 4 de diciembre de 1977 más de un millón de andaluces salieron a la calle pidiendo una Andalucía libre. En Andalucía jamás se ha vuelto a ver una movilización de tal envergadura. Una suerte de renacer nacional andaluz en una España que salía a duras penas del pozo del franquismo en busca de una democracia que echarse a la cara. Esta manifestación no fue para nada pacífica. La violenta reacción policial provocó duros enfrentamientos en la retaguardia de la manifestación. El carácter festivo se desvanecía en una auténtica batalla campal. La nota del Gobierno Civil diría que un grupo de agentes, rodeados y hostigados por la muchedumbre, hizo uso de sus armas de fuego reglamentarias. El cuerpo de García Caparrós (19 años) yacía muerto a tiros, por la espalda. Un crimen que permanece impune.

Este 4 de diciembre sacó a la calle a la auténtica Andalucía. Tras la manifestación, el movimiento andalucista se hizo imparable. Por eso este día es considerado el origen real de la autonomía plena. Las manifestaciones autonomistas que regaron ciudades dentro y fuera de las fronteras regionales y la asunción de unas señas de identidad, de un perfil comunitario, de un hecho andaluz, que desembocó en el referéndum del 28 de febrero de 1980 y en el Estatuto del 81.

Seguramente Susana Díaz no esté de acuerdo, ya que su partido fue quien decidió que ellos habían sido los luchadores y por ello acabaron imponiendo el 28F. Pero la realidad es que cuando todavía la democracia no había surgido, cuando la represión y el miedo seguía entre los españoles, los andaluces ya gritaban y ondeaban banderas por esta región que a día de hoy parece seguir en un gran letargo.

Andalucía es sin duda la región más fuerte de todo el territorio. Este territorio es el que más población concentra y el segundo más extenso, es rico en productos, en arte y cultura. Un lugar amado tanto dentro como fuera. Sin embargo, es humillado constantemente tanto por la actual Junta de Andalucía, como los diferentes gobiernos de otras regiones. Si Andalucía despertase todos temblarían, porque se habla del País Vasco, se habla de Cataluña, pero… ¿Qué pasaría si los andaluces volviéramos a decir basta? ¿Podría España seguir adelante sin Andalucía? Tenemos todo de nuestro lado.

Autor: Fernando Aguilar Rigaud

