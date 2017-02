Manuel Cortés Quero, el último alcalde de Mijas. 30 años de oscuridad.

30 años de oscuridad es el nombre del documental dirigido por Manuel H. Martín en 2012 con la colaboración de Juan Diego Botto, voz y rostro del personaje, un corto mitad multimedia, mitad animación y mitad documentación, que recrea la vida de Manuel Cortés, último alcalde republicano de Mijas.

El drama de las guerras no se limita únicamente a las víctimas que causan sino que derivan en situaciones que se prolongan en el tiempo. Una vez finalizada la Guerra Civil muchos combatientes, simpatizantes y cargos públicos tenían que huir de la represión franquista. Las batidas, los registros en los domicilios, los controles en las carreteras hacía imposible escapar de una muerte segura.

Ante la incapacidad de huir de la muerte o huir hacia otro lugar, muchos de ellos no encontraron más opción que esconderse. A ellos se les llamó “topos”, término que acuñaron los periodistas Manuel Leguineche y Jesús Torbado en su libro Topos publicado en 1977. En él nos narran las historias de 24 de estos “escondidos” que vivieron incluso décadas, de oscuridad, de represión y de miedo, empujados a vivir dentro de sus casas encerrados en infames agujeros o en dobles muros.

En esta situación la mujer toma un papel decisivo. Tenían que trabajar muy duro, cuidar de los hijos, soportar la represión y la marginación, el drama de la perdida de libertad del marido, la tensión de que pudiera ser descubierto. En muchos casos se ocultaba a los hijos la identidad de sus padres hasta una edad prudente.

Es el caso Manuel Cortés, alcalde socialista de Mijas( Málaga), cuya historia ya fue narrada por Ronald Fraser en su novela Escondido en 1972 y que permaneció 30 años oculto en su casa.

Manuel nació a principios del s. XX y fue el único de sus hermanos que se quedó en Mijas, los demás emigraron a Sudamérica por la crisis de la filoxera. A los pocos meses de su nacimiento se queda huérfano y es adoptado por una familia de barberos. A los 6 años ingresa en la escuela a cambio de que su padre afeitara gratis al maestro.

Poco a poco va tomando conciencia de las diferencias entre ricos y pobres, del caciquismo, de la pobreza y del analfabetismo. Empieza a compartir sus conocimientos con otros compañeros. La barbería le daba la oportunidad de contactar con jornaleros, aparceros y pequeños propietarios que realizaban tertulias con ideología de izquierda moderada. Dentro de la ilegalidad organiza la UGT durante la Dictadura de Primo de Rivera y el 1932 funda el PSOE de Mijas. En 1936 después de las elecciones de febrero se convierte en alcalde por unanimidad. Intenta hacer reformas en el pueblo como la mejora de la carretera que sube hasta este o la llegada del teléfono. Durante todo este tiempo intentó contener los conflictos sociales como la de los jornaleros a los que no se les pagaba o cuando ordena a la Guardia Civil retirarse al cuartel ya que intentaban prohibir una manifestación que era legal.

El 17 de julio de 1936 cuando llega desde Radio Ceuta la noticia del levantamiento, se niega a formar parte de los “comités populares” consciente del radicalismo de algunos de sus miembros. Se enfrentó a cuadrillas que buscaban a personas de derecha, terratenientes o caciques para fusilarlos.

A principios de 1937 cuando toda la provincia estaba casi tomada. Se queda hasta el último momento y huye con su mujer e hija por la carretera hacia Almería, después a Valencia y por último a Barcelona donde recibe la orden de desmilitarización y decide regresar a Mijas donde se encuentran su mujer y su hija.

Llega el 17 de abril de 1939, piensa en entregarse pero su mujer conociendo cual sería su suerte le convence de que se esconda, primero en casa del padre de Manuel en un agujero durante dos años y más tarde su mujer alquila una casa y construyen un habitáculo donde esconderse durante 10 años . Al final compra una casa a la cual se traslada de noche disfrazado de mujer. Allí vivió los últimos 18 años de encierro. Trabajaba el esparto, oía la radio y leía, y de noche salía y hacia vida familiar. No pudo asistir a la boda de su hija la cual no conoció su nombre ni quién era hasta su pubertad. Tuvo que lidiar con las enfermedades casi sin medicinas ni médico. Se arrancaba los dientes él mismo. Durante todo ese tiempo no perdió la esperanza de que la situación pudiese cambiar.

El 28 de marzo de 1969 Manuel acompañado del entonces alcalde Miguel González Berral se presenta en el cuartelillo. “¡Es usted libre!” le espetó un teniente coronel de la Benemérita . Ese día, víspera de cumplirse los 30 años del final de la Guerra Civil, Manuel Fraga Iribarne en su rueda de prensa semanal para comunicar los acuerdos del Consejo de Ministros, anuncia la amnistía para todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Ese día termina para Manuel sus 30 años de oscuridad.

http://www.documaniatv.com/historia/30-anos-de-oscuridad-video_0f93fcd31.html

Autora: Nanny García Gómez

