Rompiendo tabús con Ale: TRES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS NO HORMONALES

Los métodos anticonceptivos que funcionan a base de hormonas sintéticas interfieren en el ciclo menstrual de la mujer. Algunos tienen progestágenos y otros los combinan con progesterona para inhibir la maduración y liberación del óvulo, ya que al no haber ovulación no puede ser fecundado el óvulo y no hay embarazo.

Estos métodos tienen desventajas como:

Se puede padecer de algunos síntomas molestos, como aumento de peso, en el sangrado menstrual y sensibilidad mamaria.

La efectividad puede disminuir por otros medicamentos.

Incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y tromboembólicas en mujeres fumadoras mayores de 35 años de edad.

Provocan migrañas.

Por eso en este artículo propongo tres métodos anticonceptivos que no necesitan hormonas.

Condón Femenino

El Condón femenino es un condón suave y flojo que se inserta dentro de la vagina. Tiene unos anillos flexibles de cada lado para mantener el condón en su lugar. El anillo interno se queda dentro de la vagina mientras que el anillo exterior se queda por fuera y cubre la vulva.

El condón femenino solo debe usarse una vez y luego tirarse. Está lubricado pero se recomienda usar más lubricación. Se puede insertar hasta 8 horas antes de tener sexo vaginal.

El uso típico del condón femenino produce una efectividad del 79%. Si se usa correctamente, consistentemente y todo el tiempo el condón femenino puede ser 95% efectivo

El condón femenino reduce el riesgo de contraer ETS.

Espermicida Vaginal

La espermicida contiene un químico que mata la esperma al contacto. Se pueden comprar fácilmente en farmacias y tiendas sin receta médica y tienen pocos efectos secundarios. La espermicida es más eficaz cuando se usa con un método de barrera, tal como el condón o el diafragma.

Las espermicidas pueden estar en forma de jalea, espuma, crema, tela, supositorios o tabletas. Las instrucciones de cómo usar la espermicida se encuentran dentro de la caja o las puede obtener con su proveedor médico.

Con uso típico la espermicida vaginal es 71% efectiva. Si se usa correctamente, consistentemente y todo el tiempo, la espermicida vaginal puede ser 82% eficaz.

La espermicida no protege en contra de ETS. Aumenta el riesgo de contraer VIH ya que el nonoxinol-9 produce pequeños desgarros vaginales que hacen la vagina más susceptible a contraer algunas enfermedades venéreas que el espermicida no pueda destruir. No se debe usar en mujeres con cáncer cervical sin tratamiento o con riego de contraer VIH.

Diafragma

El diafragma es un método anticonceptivo en forma de una gorra marinera, hecha de una goma flexible que su proveedor médico le dará después de medirla. Antes de tener relaciones sexuales la mujer insertará el diafragma dentro de la vagina y cubrirá la cerviz, eficazmente formando una barrera. Para protección adicional se utiliza una cucharadita de espermicida dentro del diafragma en caso de que la esperma pase por encima.

Con uso típico, el diafragma es 86% efectivo. Usado correctamente, consistentemente y todo el tiempo el diafragma es 94% efectivo.

El diafragma no protege en contra de ETS.

Autora: Ale de la Fuente

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING

Anuncios