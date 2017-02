Las fosas de Canarias ya están listas, solo falta voluntad política

En Las Palmas de Gran Canaria es realmente indignante la penosa situación que están sufriendo muchos ciudadanos que reclaman recuperar los restos de sus familiares que fueron víctimas del franquismo y que se hallan en una fosa común del cementerio de dicha ciudad, y a quienes el alcalde da la espalda sin motivo alguno. El equipo de gobierno que lidera este ayuntamiento canario (PSOE-PODEMOS-NUEVA CANARIAS) no es capaz de dar la cara y ofrecer soluciones a las personas que llevan más de veinte años luchando por dignificar la memoria de los suyos.

Se han realizado y presentado al organismo competente informes aptos para la exhumación, los cuales fueron llevados a cabo por un grupo de expertos en exhumaciones como es el ARDF DESAPARECIDOS que han determinado que se puede proceder sin problema a la recuperación e identificación de los restos de los cuerpos existentes en la fosa; además estos trabajos son llevados a cabo de una forma cautelosa, muestra del talento de quien desempeña dicha labor, investigando al más mínimo detalle a quién pertenecen los restos encontrados y volviendo a dejarlos en su sitio con todo el respeto que merecen si no pertenecen a quien se está buscando. Se sabe el lugar exacto donde se encuentran cuerpos como el de Francisco González Santana o el del alcalde comunista de San Lorenzo, Juan Santana Vega ¿Entonces? ¿Por qué privan a las familias de que puedan recuperar los restos de los suyos para dignificar su memoria?

Este equipo de gobierno está negando la apertura de la fosa en base a documentos falsos presentados por un concejal y sin hacer caso no solo a los informes aptos arriba mencionados sino al informe favorable del jefe de patrimonio del cabildo Xabi Velasco. Este ayuntamiento “del cambio´´ está actuando de las misma forma que en su día lo hizo el señor Cardona (PP) y eso es algo verdaderamente decepcionante para quien pudo creer que con la entrada del partido socialista y PODEMOS se ofrecería algo de paz a quien la perdió de un tiro en la nuca pero que ha resultado que siguen la misma línea de la política anterior ejerciendo de encubridores de asesinos y ocultando crímenes de lesa humanidad.

Estimado equipo de gobierno canario ¿Por qué no se han sentado para hablar con las familias afectadas explicándoles las razones por las que están retrasando la exhumación? El alcalde Augusto Hidalgo afirma en su facebook que “está de acuerdo en restituir el honor a las familias en honrar a sus fallecidos´´ y lo cierto es que eso, a mi parecer, es falso ya que más bien lo que está es demorando este acto para que se pierda en el tiempo y se olvide pero eso, ya le digo yo, que no sucederá. El alcalde canario de Las Palmas debería percatarse del cargo que representa y empezar actuar en función a lo que le pide su pueblo dejándose de juegos sucios, mentiras y escusas baratas que no convencen a nadie.

A esta desagradable situación que acontece en esta bella isla se suma también la declaración del diputado de Las Palmas por ciudadanos Saúl Ramírez, quien afirma que rechaza investigar a la fundación Francisco Franco por haber enviado a diversos ayuntamientos una serie de cartas ofreciéndoles asesoramiento legal con el fin de poder afrontar las denuncias recibidas por incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Este hombre considera “inquina innecesaria´´ lo que es una atentado en toda regla contra la dignidad humana, contra la libertad, contra la justica, contra el honor y contra todo lo que un día supuso la destrucción de la valentía del ser humano. El Foro Canario de Víctimas del Franquismo y La Plataforma de Fusilados de San Lorenzo han pedido la dimisión de este diputado por humillar a las víctimas del franquismo y me parece una medida justa y necesaria para que se lleve a cabo contra este señor. No se puede tolerar que nadie denigre la memoria de las personas que fueron represaliadas defendiendo sus ideales y es totalmente inconcebible que a este señor se le permita estar de acuerdo con semejante aberración en contra de la Memoria Histórica.

Hasta que no exista una reparación de lo cometido en el pasado no se vislumbrará un futuro esperanzador, hasta que no se honre la memoria de aquellos que perdieron su vida defendiendo la justicia y la libertad no se debe dejar luchar y hasta que no dejen de mentirnos con escusas baratas y falsas promesas no nos vamos a callar.

Autora: Marisa Ruiz Asensio

