¡Que me voten coño! El año que Tejero se presentó a las elecciones.

Hoy hace 36 años del 23 de febrero, el día en que los golpistas quisieron acabar con la democracia en este país y volver a la dictadura militar. Aún hay muchos claroscuros de ese día, cosas sin resolver, papeles que no se han desclasificado, implicaciones que no se saben bien si ocurrieron. Pero, no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de algo que sí, sorprendente pasó. En las elecciones de 1982, las mismas que ganó el PSOE, el protagonista del 23-F, el coronel Antonio Tejero Molina se pudo presentar a las elecciones.

Sí, el mismo que quiso acabar con la democracia y con el Parlamento, intentó entrar en él. Para ello formó el partido Solidaridad Española desde la cárcel. El 3 de junio de 1982 se había hecho pública la sentencia que condenó a Tejero a 30 años de prisión. Tres meses después, el 4 de septiembre, fue elegido por unanimidad (fue el único que se presentó también) candidato al Congreso de los Diputados por Solidaridad Española en Madrid. Este partido presentó candidatos en todas las provincias.

Aquello se intentó impedir de todas formas. La Junta Electoral de Madrid decidieron excluir la candidatura de Tejero por estimar que en su situación concurría una causa de inelegibilidad para cualquier cargo público, concretamente la de continuar siendo miembro activo de las Fuerzas Armadas al haberle sido denegada por el ministro de Defensa, en resolución del 3 de septiembre pasado, su petición de pase a la situación de retirado.

Sin embargo, la sala tercera de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, formada por los magistrados Angel Rodríguez García, Enrique Presa Santos y Pedro José Yagüe Gil, declaró inválida la exclusión del teniente coronel. El principal argumento de los magistrados es que el pase a situación de retirado, solicitado a petición propia por un militar que aspire a cargos públicos, no está sujeto a condicionamiento legal alguno, como se infiere de la legislación que regula las distintas situaciones militares, y más concretamente el artículo 211 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.

El tribunal manifiestó, al estimar el recurso del teniente coronel Antonio Tejero Molina, que “es consciente de la. gravedad y trascendencia de los hechos que se imputan al teniente coronel de la Guardia Civil don Antonio Tejero Molina, en la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar en la. causa 2/81, pero también lo es del insoslayable deber que tiene, y que le impone el artículo 117.1 de la Constitución, de someter sus decisiones al imperio de la ley, que impide el reconocimiento de efectos a un acto administrativo que al discriminar a un candidato a las próximas elecciones generales está viciado de nulidad radical como contrario a un derecho constitucional fundamental”.

Por lo tanto, finalmente Tejero pudo presentarse a las elecciones. El lema de su partido fue ¡Entra con Tejero en el Parlamento! (¿paradójico cuanto menos verdad?). En las anteriores elecciones, Blas Piñar había conseguido entrar como diputado con la coalición de extrema derecha Unión Nacional. Tejero pensaba que podía conseguirlo también.

Sin embargo, su partido solo consiguió 28.451 (0,14%) votos. Ningún diputado ni senador pudo entrar por Solidaridad Española. Tejero no pudo volver a entrar al congreso.

Leyendo sobre esta noticia, soprende que a personas como Arnaldo Otegi, que ya está libre, se le impida poder presentarse a las elecciones, mientras que a un militar golpista como Tejero se le permitió un año después del 23-F y estando en la cárcel. Esto paso por una Transición en la que se mantuvo la impunidad franquista.

Autor: Pablo Alcántara

