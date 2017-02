El machismo: algo malo para el individuo pero fomentado por la sociedad.

Hace poco tuve una conversación con un chico que me decía que no era machista pero que la sociedad le apretaba para que lo fuera. Él se había criado en una familia en la que los valores eran de igualdad pero la propia sociedad intentaba destruirle.

Fotograma del vídeo #metachodemacho

Desde pequeño había recibido estímulos machistas, absolutamente igual que las mujeres. Le encantaba el fútbol (mundo machista donde los haya) y cada anuncio que aparecía por la televisión era aún peor. Sus amigos se metían con aquellos que no hacían deporte y así fueron pasando los años hasta que el niño se hizo grande.

Entonces apareció el sexo, mejor dicho el “me la follo”, apareció “la guarra de turno”, apareció el “reggaeton” y los anuncios que bombardean la televisión se hicieron realidad en su mundo. “Yo resisto” decía. “Resisto pero me marginan. Resisto pero lo que yo considero bueno para ellos es malo. Resisto porque mis padres me dijeron que jamás cayese aunque me machacasen… pero me machacan”.

El machismo no es sólo pegar y matar a las mujeres sino también despreciarlas y tratarlas como si fuesen menos que los hombres. Ya no digo basura, que también, sino menos que los hombres.

Son muchos los estímulos que se reciben para que todos y todas seamos machistas. Nosotros y nosotras no nacemos siendo machistas, no es algo intrínseco en nuestra forma de ser. Lo construye la sociedad. La misma sociedad que nos educa para comprar, para consumir por consumir también nos educa para esto.

Y lo peor de todo es que nos educan así desde pequeños y por ese motivo, al crecer, es prácticamente imposible desquitarse de lo que somos, de lo que nos han hecho ser.

Hay algunas personas que se revelan ante esto pero en muchas ocasiones ya se encarga la propia sociedad, enferma y alienada, en acallarlos, en meterles miedo, en marginarlos y atarlos para que no hagan nada, para que no digan nada, para que no sean realmente como deben ser.

No puedo citar todos los estereotipos pero me detendré en uno en concreto:

El fútbol, uno de los mundos más machistas. No es sorprendente ver cánticos y agresiones machistas en el fútbol. Su dios, Maradona, es el primero de ellos. Desde “te vamos a meter la polla en la boca para que no llames más al árbitro”, hasta “jodeos guarras”. Las propias jugadoras sufren machismo a diario. En el fútbol masculino la cosa no se queda corta.

Encontramos 7 casaso escandalosos:

Ribery y Benzema – Los dos futbolistas galos fueron denunciados por Zahia, una joven prostituta que contrataron que en aquel momento no contaba con 18 primaveras. Los jugadores tuvieron que ir a juicio y se enfrentaron a una posible pena de cárcel de 3 años. Cañizares-El que fuera portero del Valencia, estuvo relacionado en un incidente muy desagradable. El guardameta fue denunciado por 5 mujeres que aseguraron haber mantenido relaciones sexuales obligados por uno de los contactos del cancerbero. Robinho– El delantero brasileño se vio envuelto en un juicio por la denuncia de una joven que aseguró ser violada por el futbolista tras irse con él y con su grupo de amigos de fiesta por Milán. Rubén Castro– El ariete verdiblanco fue denunciado por una mujer con la que mantuvo una relación personal. Rubén fue acusado primero de violación y posteriormente de maltrato habitual. Braulio– El caso del fubtolista ex-jugador del Cartagena, Zaragoza y Hércules entre otros, se vio resuelto después de que indemnizase a las mujeres que lo denunciaron. Cristiano Ronaldo– El astro luso también se ha visto un una tesitura complicada por culpa de una modelo que acusó al extremo del United por aquel entonces, de acosarla. Maradona– La relación que mantiene el futbolista con una chica a la que saca 32 años es del todo extraña, no solo por la diferencia de edad, sino por lo conflictiva que está resultando en los medios. El futbolista la denunció de robarle joyas, posteriormente salió el vídeo el cuál ella negó haber subido a la red.

Autora: Ale de la Fuente

