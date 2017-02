El Parlamento de Navarra homenajea a las víctimas de la extrema derecha y la violencia policial.

El 18 de febrero a las 12:00 comenzaba en el claustro del Departamento de Cultura el emotivo homenaje a las víctimas de la policía y la extrema derecha en la Comunidad Foral de Navarra. El acto ha estado presidido por Uxue Barkos, acompañada de miembros de su gabinete y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos ( FNMC).

También han acudido otros cargos electos, parlamentarios y alcaldes entre ellos Joseba Asiron , alcalde de Pamplona, así como representantes de las asociaciones de la memoria histórica, y representantes de la cultura y el mundo social. Un total de 350 personas.

A este acto de homenaje no ha asistido ningún representante de UPN y PPN quienes ya habían anunciado que no asistirían e incluso habían pedido que no se realizase. El UPN ya había hecho una propuesta de declaración institucional para que la Cámara declarara “improcedente” este acto de homenaje. Consideraba “ indignante” que se hiciera referencia a funcionarios públicos “sin ninguna concreción”. Además señalaba que el Gobierno de Uxue Barcos, en especial su política de paz está “desacreditada por cada una da las víctimas de ETA” y que con “iniciativas como estas se manipula a las víctimas y sus familiares como reclamo político”, sembrando “la discordia y el enfrentamiento entre la ciudadanía”

El pasado 14 de septiembre de 2016 se insta al Gobierno de Navarra a realizar un acto de homenaje a las víctimas de motivación política en un plazo de tres meses según lo dispuesto en la disposición adicional primera de Ley Foral 16/ 2015, de 10 de abril. La Comisión de Relaciones Ciudadanas aprueba con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, con la abstención del PSN y el voto en contra del PPN. En este acto contendrá la “ lectura de una declaración de reparación que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos” . En esta resolución hay un segundo punto en la que exhorta al Ejecutivo a que se inserte esta temática “ en el marco del programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos para el curso escolar 2016-2017. A este respecto se alude a la “ insensibilidad, invisibilidad y desconsideración que más allá del daño causado, irreversible con la muerte, han compartido hasta fechas recientes las víctimas de ETA y las otras víctimas”. Se propone “ impulsar una cultura de derechos humanos que, sobre los principios de justicia y equidad, penetre en nuestra sociedad y refuerce el Estado democrático de derecho”. Ademas se recuerda que “el empleo de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes constituye una violenta ruptura de la legalidad que mina las bases de confianza ciudadana en las instituciones “.

El acto que ha durado 1 hora y 45 minutos a comenzado con un aurresku seguido de la lectura del poema, “ Aquí estamos “ en euskera y castellano. También han intervenido familiares de algunas de las víctimas que hasta ahora no habían sido reconocidas como tal, entre ellos el hermano de José Miguel Etxeberria “ Naparra”, Eneko Etxeberria, el hermano de Germán Rodríguez, Fermín Rodríguez, y la hermana de Mikel Zabala, Idoia Zabala, la cual ha proclamado que : “ Instamos a la sociedad Navarra a seguir pidiendo verdad, justicia y reparación”.

Tras los discursos de los máximos representantes del Parlamento, entre ellos el de Uxue Barkos que ha manifestado: “ Las víctimas generadas por la extrema derecha y los funcionarios públicos también necesitan verdad, justicia y reparación”, y de la FNMC , se ha dado lugar a la lectura a una declaración institucional que ha sido repartida entre los 350 asistentes.

El acto ha concluido con la colocación de claveles rojos en ante la escultura “ Leihoa” de José Ramón Anda que la ha cedido expresamente para este homenaje.

Numeroso público ha seguido el acto en la puerta del Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra al ser imposible su entrada por el aforo limitado

Además señalar que el acto de homenaje ha transcurrido sin ningún incidente a pesar de que en los días previos algunos militares habían insultado a la presidenta de la Comunidad Foral Uxue Barkos.

Autora: Nanny García Gómez

