Cultura con memoria: “Jarama Valley” la canción de la batalla del Jarama.

En estos días se celebra el 80 aniversario de la Batalla del Jarama, una de las principales batallas de la Guerra Civil Española. En ella participaron miembros de las Brigadas Internacionales. El artículo de hoy, que tiene que ver con la cultura, habla de una de las canciones icónicas de esta batalla, “Jarama Valley”.

En dicha batalla participaron miles y miles de soldados extranjeros por parte del bando republicano. Se estima que en los meses que duró la batalla (del 6 al 27 de febrero), murieron unos 2500 soldados de las Brigadas Internacionales.

En aquellos años, para pasar las penurias del frente de batalla, los soldados escribían y tocaban canciones que hablaban de sus miserias y penurias, de sus nostalgias. “Jarama Valley” fue una de ellas.

La más antigua versión conocida fue escrita por Alex McDade, del batallón británico, integrado en la XV Brigada Internacional. La canción basa su música en la canción folklórica irlandesa Red River Valley, canción nostáligca popular irlandesa.

Publicado en 1938 en The Book of the XV International Brigade, por el Comisariado de Guerra. McDade era un obrero de Glasgow, que alcanzó el puesto de comisario político en la XV Brigada, responsable del bienestar de los soldados. Fue herido en el Jarama, y cayó en la batalla de Brunete, el 6 de julio de 1937. Su canción (traducida) dice así:

Hay un valle en España llamado Jarama

un lugar que conocemos muy bien,

ya que en él desperdiciamos nuestra juventud

y la mayor parte de nuestra vejez, también.

Dicen que van a sacarnos de este valle,

pero no os apresuréis en decirnos adiós,

puesto que aunque nos marchemos,

nuestra ausencia será muy breve.

¡Oh! Estamos orgullosos de nuestro batallón Lincoln

hemos batido la marca de resistencia.

Os pedimos un pequeño favor,

el que difundáis esto por la brigada:

«No os encontraréis a gusto entre desconocidos,

ellos no os comprenderán como nosotros.

Así pues acordáos del valle del Jarama

y de los viejos que pacientemente os esperan.

La versión original de McDade fue modificada posteriormente por otros veteranos, y publicada el 8 de enero de 1939 en Londres para una reunión conmemorativa de veteranos del batallón.

También se realizó una versión más corta, en tres estrofas, adaptada para la Brigada Lincoln, adoptada como himno por estos veteranos, y grabadas por los cantantes americanos Woody Guthrie y Pete Seeger.

La canción “Red River Valley” apareció en 1942 en la película “Las uvas de la ira” en un claro homenaje de John Ford a los brigadistas internacionales.

Desde Recuperando Memoria queremos recordar a todos esos brigadistas, personas que desentiresadamente y que por unos ideales de solidaridad, justicial social y libertad, vinieran a luchar a nuestro país. Desde Recuperando Memoria queremos recordándoles escuchando el “Jaram Valley”.

Aquí podéis escuchar diferentes versiones del Jarama Valley:

Versión de Peter Seeger:

Versión de Woody Guthrie:

Autor: Pablo Alcántara

Escucha aquí el último programa de Recuperando Memoria:

Recuperando Memoria T2-10 #RmMemoriaCanaria

Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING