El miedo no es una opción, YA NO

Si muchos pensamos que con la muerte del dictador y la posterior instauración de la Democracia, los afectados por la represión de la dictadura iban a sentirse a salvo y por fin poder transmitir sus vivencias, pues nos quedamos con las ganas.

Tendría que pasar aún muchos años hasta que hablasen de ello sintiendo un mínimo de seguridad. Había sido tan horrible lo que habían vivido, tanta la represión a la que se habían visto sometidos, que el miedo que había dominado sus vidas, sus hechos y sus pensamientos iba más allá de un cambio de gobierno. Les seguía dominando, sellando sus labios y lamentablemente, muchos y muchas se llevaron su sufrimiento a la tumba, dominados aún por ese miedo.

Miedo a hablar, miedo a que nuevamente pudiese haber represalias, miedo a que a los suyos pudiesen hacerles daño. Miedo.

Yo viví uno de estos episodios, donde el miedo que había dominado durante tantas décadas, impedía a una persona hablar con claridad.

Corría el año 1996 y se había iniciado en mi pueblo la Recuperación de la Memoria Histórica. Un historiador pudo conseguir que las personas mayores que habían vivido bajo la represión franquista les contaran los hechos tal y como los vivieron ellos. Una de esas personas fue mi abuela materna, que había vivido los tres años de Guerra Civil huyendo con toda la familia atravesando Andalucía hasta llegar a tierras murcianas, que había vivido circunstancialmente la Desbandá, porque su errática huida les pilló en la masacre de la carretera de Málaga a Almería, que tuvo a su primera hija en plena huida y que cuando terminó la contienda, regresó al pueblo para vivir otros 40 años de represión y miedo, siempre miedo.

Este historiador supo ganarse su confianza y aunque con reticencias al principio, terminó contándole hechos que jamás antes había mencionado. Todas esas declaraciones quedaron grabadas en cintas para posteriormente ir cotejando lo contado por unos y por otros. Por aquellos días vi a mi abuela sonreír algo más de lo normal. Mas comunicativa y con el alivio de quién se quita un peso de encima que ha llevado en silencio durante décadas.

Ocurrió entonces un hecho en nuestro país que cambio esto radicalmente. El PP gana las elecciones generales y yo me encuentro a mi abuela llorando. Lo único que articulaba a decir era “otra vez no”. Y aunque suene exagerado, a partir de ahí ataques de ansiedad, llorar y volver a ver ese miedo en su mirada. Y unos días más tarde me pregunta por lo grabado por el historiador.

“Niña, lo que yo le conté a ese muchacho y que él lo grabó ¿podrías decirle que lo borre?”

“Pero abuela ¿por qué? Tú no has hecho nada malo. No va a pasar nada. Eso no se va a publicar, es solo como información. “

“¿Seguro que no se va a publicar? Tú no sabes todo lo que pasamos. Y ahora con la derecha otra vez mandando en España puede ocurrir otra vez.”

“Seguro abuela. Y nada de nombres.”

“Bueno si tú me lo dices, lo creeré. Pero por lo menos que borre lo que dije que tu abuelo perteneció a la CNT. Él ya no vive y yo ya no duraré mucho, pero lo digo por vosotros. No quiero que os pase nada. Si saben que tu abuelo era de la CNT pueden ir a por vosotros como hacían antes que iban a por la familia si no podían encontrar a quien buscaban.”

Miedo, miedo, miedo.

Esa era el arma principal de los represores. No hables, no digas, no pienses. Supieron administrar bien ese gobierno de terror. No les bastaba con asesinar. Además de la tortura física practicaban sobre todo la tortura psicológica y les daba los resultados esperados. Nadie se atrevía a hablar, a denunciar por miedo por sus vidas o por las vidas de sus allegados.

Muchas veces me acuerdo de aquella frase de mi abuela “otra vez no” y del miedo que asomaba a sus ojos. Un miedo que ahora muchos pretenden que volvamos a sentir.

Con la Recuperación de la Memoria Histórica hay gente que dice que lo que queremos es abrir viejas heridas. Pero yo les digo que no se pueden reabrir heridas que aún siguen sangrando. Pero esos no son los peores. Lo más lamentable es que aún hay muchos que creen que pueden volver a instaurar aquel régimen de terror. Legalmente, con la Ley Mordaza, pero con más frecuencia con amenazas, unas veladas otras no tanto y la mayoría, muy directas.

Pero eso no será motivo para que nosotros, los herederos de los represaliados, sigamos adelante allí dónde nuestros familiares tuvieron que dejarlo. El miedo que quieren que sintamos, igual que nuestros antepasados, no es una opción. No para nosotros.

Sinceramente no me extraña esta forma de proceder. Ni tampoco que esto no se persiga legalmente, porque muchas veces esas amenazas son incluso de muerte. No es de extrañar en un país donde se quiere hacer callar a golpe de leyes retrogradas a cualquiera que piense de forma diferente y en el que aún se protegen las manifestaciones de claras reivindicaciones fascistas con fuerzas policiales o que se subvencione públicamente una fundación que lleva el nombre del dictador. O que se le permita a la Hermandad de la Cruz de Caravaca mantener los honores a Francisco Franco, presidiendo su imagen su cabildo y manteniendo el título de Hermano Mayor Honorífico. O que el asesino Queipo de Llano siga enterrado en la Basílica de la Macarena….

Nosotros vamos de frente, defendiendo en lo que creemos. Ellos no tienen el valor de dar la cara y lo hacen de esta forma, amenazando anónimamente, desde las redes, con la impunidad que eso les otorga.

PORQUE FUERON, SOMOS. PORQUE SOMOS, SERAN.

Autora: Ani García Pérez

