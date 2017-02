“Un país de fumetas”

Hace poco asistimos atónitos, estupefactos, bueno no tanto, a las últimas declaraciones de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) referidas a la última oleada de chistes sobre el almirante Carrero Blanco, entre otras lindezas.

Desde la Fundación se lanzan perlas como: “Franco fue la antítesis de Hitler”, “el Régimen fusiló pero no fue por capricho” , o la que nos ocupa los chistes sobre Carrero Blanco son “los efectos secundarios de los porros”. Anteriormente ya había hecho declaraciones tales como: “ el Régimen franquista sólo mató a 23.000 personas”. Pero esto no queda ahí, en su respuesta al eldiario.es y a otros medios “por atacar al dictador” lanzan que Franco era un “católico ejemplar” y Hitler un “ateo”; El caudillo,” católico ejemplar”, gana la Guerra Civil con una “estrategia” de “minimización de daños”. El Führer, en cambio, era un “ateo” que “ desangró su país”.

El pasado 25 de diciembre IU pide al Parlamento la ilegalización de la FNFF con una batería de iniciativas sobre dicha Fundación, entre ellas una pregunta al Gobierno por si tiene constancia en que en sus archivos exista documentación clasificada o secreta y las medidas que va a adoptar para evitar este “manejo”. Además en una nota señala que el cumplimiento de la ley es para todos y acusa al gobierno de “pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente” .

IU insta a cerrar cautelarmente el acceso a los archivos hasta que no se recuperen los documentos públicos clasificados y trasladar los documentos no estrictamente personales a los archivos públicos correspondientes. Acusa a la FNFF de que la mayoría de la documentación está clasificada y muchos de ellos como secreto.

Esta es una de las últimas iniciativas en contra de la FNFF. Anteriormente, en octubre de 2015, se había destapado la financiación que la Fundación recibe mediante una subvención de 150.000€ a lo que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy contesta que “Desconocía las subvenciones a la Fundación Francisco Franco. Lo desconozco”. Sin embargo, si nos remontamos al Gobierno de Aznar en 2003 rechaza retirar la ayuda a la FNFF por un valor de 150.840 € que percibió durante tres años por parte del Ministerio de Educación y Cultura.

Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy ganó las elecciones en 2011 el presupuesto dedicado a la Memoria Histórica es 0%. Su excusa, la crisis, esa “herencia recibida” por parte del gobierno de Zapatero. Sin embargo, estamos hartos de ver, oír y aguantar que el dinero de este país se lo llevan unos y otros. No hay dinero para rescatar a los nuestros de las cunetas y las fosas. No hay dinero para Educación ni para Sanidad. No hay dinero……

Mientras tanto a nosotros los que intentamos dignificar a los nuestros, los que queremos que su voz no calle para siempre, los que queremos cerrar una herida que está abierta, los que queremos que este país avance, los que queremos vivir en una democracia real, en un país libre, nos vemos sometidos, vilipendiados, machacados por unas leyes como la “Mordaza”, por un Gobierno heredero del Régimen franquista, por unos empresarios hijos y nietos de aquellos que explotaron durante años a nuestros “vencidos “, por un jefe del Estado a quién no votamos, elegido por el dictador para perpetuar su estirpe, por una Iglesia encumbrada a base de miedo.

Este es nuestro país, un país en el que la “Libertad “ la gozan otros, donde se nos persigue por no querer aceptar su “modus operandi”, por no ser sumisos. Un país donde tú por pensar o hablar de modo diferente puedes encontrarte en un proceso judicial o en la cárcel como en el caso de Cassandra, @Kira_95 a la cual se le ocurrió hacer un chiste sobre Carrero Blanco en Twitter y para la que le piden dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y ocho años y medio de inhabilitación absoluta, aplicándole la Ley Antiterrorista, una estudiante que ve peligrar su futuro ya no solo como estudiante sino como persona.

Autora: Nanny García Gómez

