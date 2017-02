Ahora Madrid dice no a la Querella Argentina

No nos valen las medias tintas, hay que ir a por todas

El ayuntamiento de Madrid, encabezado por Ahora Madrid, finalmente no se unirá a la querella contra el franquismo, encabezada por la jueza argentina María Servini. Tras un año de espera de los diferentes colectivos por la Recuperación de la Memoria Histórica, la respuesta ha sido negativa, comprometiéndose el consistorio madrileño solamente a asistencia jurídica y apoyo a las personas que de forma individual quieran presentar la querella. Y punto.

“El Ayuntamiento ha explicado que el equipo de Gobierno no considera adecuado personarse en los juzgados”. Esta ha sido hasta el momento la única explicación ofrecida. Un argumento que no aclara nada. Pero que deja al descubierto que finalmente los políticos van actuando según la conveniencia del momento.

Si tenemos en cuenta que vivimos en “una democracia” desde 1977, que no fue hasta el año 2000, tras la primera exhumación de una fosa común, que se crea la primera asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y que la primera Ley de la Memoria Histórica no entra en vigor hasta octubre de 2007, no es de extrañar que los familiares, colectivos y cualquier persona afectada por la represión franquista, directa o indirectamente, quiera agotar todos los recursos a su alcance para que algún día se produzca la tan merecida reparación de los agravios cometidos contra personas inocentes, que fueron asesinadas y posteriormente desaparecidos sus cuerpos sin que sus familiares tuviesen derecho a saber dónde se encontraban o se encuentran.

Se plantea la pregunta ¿por qué la querella argentina? Pues en la decisión del ayuntamiento de Madrid tenemos una clara explicación para ello. Cuando en tu propio país los gobernantes de la “Democracia” se niegan, obstruyen o no apoyan unas reivindicaciones tan justas, no queda más remedio que acudir a estos medios para que, sin manipulación política, las denuncias y reivindicaciones sigan adelante y tengan respuestas.

No hay palabras más acertadas que las de Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina, para describir lo que está ocurriendo a día de hoy en nuestro país:

“Su proclamado objetivo es impedir la impunidad de los causantes de aquellos crímenes que la conciencia universal y el derecho internacional han elevado a la categoría de imprescriptibles, inamnistiables , inindultables y sujetos a persecución judicial en todo tiempo y lugar.

Se aplica generalmente cuando en el país en que se cometió el crimen se exonera de responsabilidad a sus autores a través de leyes y/o prácticas de impunidad, aunque nada impide, antes bien todo aconseja, que tribunales de justicia de distintos países lo pongan en práctica simultáneamente, como modo de mejor garantizar que sean perseguidos con efectividad quienes han sido calificados como enemigos del género humano.

Su más acabada implementación, hasta ahora, fue llevada adelante, paradójicamente, por la administración de justicia española que hoy se niega con falaces argumentos a investigar los crímenes del franquismo y juzgar a sus responsables.”

Si nos vemos abandonados por quienes nos representan, gubernativamente hablando, hay que acudir a la Justicia Universal. Está demostrado que en nuestro país no interesa que los culpables sean señalados. No interesa que se hagan públicos los vínculos que les unen a muchos de los que se encuentran en puestos políticos relevantes. No interesa reconocer que se cometió un crimen de “lesa humanidad” porque eso haría tambalear muchos de los pilares argumentativos de los que se valen hoy en día para seguir manteniendo el estatus heredado de una época de privilegios conseguidos a golpe crímenes e injusticias.

En un país gobernado por un partido de raíces fascistas, antecedentes sangrientos y hechos probadamente represores, la única esperanza que nos queda es la comprensión y la adhesión incondicional a nuestros propósitos de quienes se hacen llamar de izquierdas, de los autoproclamados herederos de la Tricolor.

Sus razones tendrá el ayuntamiento de Madrid en no querer ser partícipe de esta querella, y en ningún caso es igual en todos los ayuntamientos, pero ciertamente ha sido una gran decepción y hace dudar de que el interés en hacer efectiva la “la reivindicación de verdad, justicia y reparación” sea real. Surge la duda, si quizás no es el momento adecuado, que no rentabiliza políticamente. ¿Quién sabe?

PORQUE FUERON, SOMOS. PORQUE SOMOS, SERÁN

Autora: Ani García Pérez

