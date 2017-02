Los “importantes” de la URJC, descubridores del Ctrl-C

El famoso “copy and paste” puede hacer mucho bien…

Todos nosotros utilizamos en algún momento que otro la opción de “copiar y pegar” en nuestro ordenador. En principio no es nada malo pero hay quienes han tomado esto por costumbre. Nos referimos a los “importantes” de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Todas y todos nos escandalizamos cuando nos enteramos de que nada más y nada menos que el rector de la Universidad había utilizado esta opción más de la cuenta. Fernando Suarez, el que había sido rector de la URJC desde el año 2013, había sido cazado plagiando en 11 publicaciones (que sepamos). Incluido en el libro que publicó con una parte de su tesis doctoral. Y es que no penséis que utilizó otras tesis para guiarse, no. El rector de la URJC “plagió literalmente” una obra del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

Mireia Hernández Esteban (perito calígrafo forense) elaboró un informe en el que se detallaba que “de las 180 páginas del libro del doctor Miguel Ángel Aparicio, 111 han sido utilizadas por el doctor Fernando Suárez Bilbao para redactar sus dos trabajos”.

Concreta la perito que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos utilizó 44 páginas de la obra ‘El status del Poder Judicial en el constitucionalismo español (1808-1936)’ escrita por Aparicio, para su trabajo ‘Revolución y Restauración en la Administración de Justicia (1784-1936)’, y 67 páginas para el trabajo ‘Estado de Derecho y administración judicial’. Siendo los artículos firmados por Suárez son “una copia sustancial, literal, total, consciente y mecánica” de las obras.

Pero como decía, parece que se ha tomado por costumbre esta práctica, porque ahora la candidata a regir la URJC copia el programa de otro aspirante anterior.

Rosa Berganza presentó su candidatura a rectora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid cuando quedaban pocas horas para que expirase el plazo. Berganza asegura que la situación que vive el campus madrileño es “insostenible” y promete que su primera medida será “una comisión de ética” que revise desde dentro de la URJC los trabajos del rector. Pero su programa tampoco es original, ya que copia su apuesta electoral a la de David Ríos. El programa de Berganza se compone de 30 páginas (más la carta de presentación y su currículum) en las que 130 de los 208 párrafos calcan total o parcialmente la propuesta anterior.

Autora: Ale de la Fuente

