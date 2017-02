El Alcalde de las Palmas se cruza de brazos ante las víctimas del franquismo

El ayuntamiento de las Palmas de Gran Canarias sigue guardando silencio en lo referente a la exhumación de la fosa común del cementerio capitalino, dando así la espalda a las muchas familias que desean recuperar los restos de los suyos para ofrecerles digna sepultura.

El señor Augusto Hidalgo, alcalde de las Palmas, tiene una curiosa forma de actuar con su pueblo y es que en las redes sociales se expresa con frases como “…es nuestro deber, como servidores públicos, y al mismo tiempo un placer dialogar y escuchar a nuestros vecinos en cada distrito…´´o “… escuchar, dialogar y buscar soluciones…´´, pero en la realidad no es capaz de actuar como lo expresa de cara a los lectores de su página, ya que no se dispone para dar una explicación lógica que argumente las decisiones tomadas en cuanto a la exhumación de la fosa común.

Con afirmaciones como las que hace este alcalde en su página de facebook nos da a entender que es una persona abierta al diálogo, empático y que se preocupa por su pueblo aunque lo cierto es que no logro asimilar a qué parte de su ciudadanía es a la que atiende, pues a las familias que esperan ansiosas una solución y anhelan una respuesta en lo referente a la recuperación de los restos de los asesinados a manos del franquismo no quiere ni escucharles. Un buen político, un buen alcalde, está a la disposición de todos y cada uno de sus ciudadanos y no solo de una parte pues da la impresión que no todos le importan de la misma forma y eso es algo que no debe tolerarse.

El equipo de gobierno canario de las Palmas no se implica con la recuperación de la Memoria Histórica, no le hace caso a las familias afectadas, no informa de las decisiones que han tomado para negar la exhumación de la fosa común donde se hallan unos 120 cuerpos de personas que fueron asesinadas por el franquismo y no tiene en cuenta los informes de los expertos de ARDF DESAPARECIDOS que consideran favorable la exhumación. ¿Qué pruebas necesita este ayuntamiento para abrir la fosa? ¿Cuál es el impedimento para que no se recuperen dichos restos? El Señor Augusto Hidalgo declina esta competencia en el Señor Millares (Concejal y portavoz del Grupo Político Municipal Las Palmas de Gran Canarias Puede) afirmando que este último no ve aceptable la propuesta de exhumación, pero sin dar argumentos lógicos que puedan entenderse y justifiquen la negativa de su determinación. El Señor Doreste (Concejal del Grupo Político Municipal de Las Palmas de Gran Canarias Puede), dice que prefiere trabajar en silencio para obtener resultados y ese silencio ya empieza a ensordecer y a sembrar una fuerte indignación en aquellas familias que solo esperan poder honrar y ennoblecer la memoria de los suyos.

El Señor Ramírez (Concejal del Grupo Político Municipal Mixto por el partido Nueva Canarias-Frente Amplio) dice no poder ayudar ya que su partido es minoritario en la coalición y de poco sirve las decisiones que él adopte; no sé hasta qué punto creer lo que dice este señor pero en el caso de ser cierto no entiendo entonces que hace representando a un pueblo al que no es capaz de ayudar.

Es indignante como actúa este equipo de gobierno con la memoria histórica y la poca sensibilidad que tienen con las familias que llevan toda su vida sufriendo por un hecho que marcó su existencia para siempre. No logro entender porqué tanto empeño en no abrir una fosa, al igual que no asimilo que no sean capaces de reunirse con las personas afectadas para explicarles las decisiones que toman y en base a que lo hacen. Sabiendo esto es cuando me pregunto ¿Qué es para el Señor Augusto dialogar y escuchar? ¿Qué entiende este hombre por “tomar soluciones´´? ¿Por qué no trata a todos sus ciudadanos por igual? ¿Porqué utiliza el diálogo para unos y el silencio para otros?

Autor: Marisa Ruiz Asensio

