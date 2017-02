La huida de Emilio Hellín a Paraguay

Hace una semana se cumplió el 37 aniversario del asesinato de Yolanda González, militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores) y del movimiento estudiantil, a manos de la extrema derecha. En Recuperando Memoria hemos querido recuperar la figura de uno de sus asesinos, Emilio Hellín Moro, que gracias al apoyo de la justicia española y de la dictadura paraguaya, pudo durante varios años huir del país y de la cárcel. Y lo que pasó con él tras salir de la cárcel.

Gracias a la presión popular, la familia de Yolanda había conseguido meter a los implicados de su asesinato en la cárcel. El 24 de mayo de 1982 se vuelve a reabrir el sumario. Emilio Hellín, le caen 43 años de cárcel. A Ignacio Abad, 28 años. A Prieto, Perez Ajero y Martínez Loza seis años. Y a Juan Carlos Rodas Crespo, por colaboración con la justicia, 3 meses.

Sin embargo, los jueces que llevaban sus condenas les dieron una serie de permisos penitenciarios para poder salir de la cárcel. En uno de esos permisos, el 27 de febrero de 1987, Emilio Hellín se escapó de la cárcel de Zamora

Se llevó a cabo una campaña de solidaridad para pedir la extradición de Emilio Hellín. Se consiguieron más de 20.000 firmas. Incluso IU hizo una pregunta parlamentaria sobre este asunto. En un principio se creía que estaba en Chile. Finalmente sería un periodista de Interviú, Jose Luis Morales, quien lo descubre en Paraguay. En dicho país, Hellín trabajaba para el dictador Stoeesner. Era protegido por el ministro de Justicia, Jose Eugenio Jacquet. Tenía una empresa de informática.

Fue extraditado. Y cumplió condena hasta 1996. Al salir de la cárcel se cambió el nombre a Luis Enrique Hellín Moro. Y comenzó a trabajar como perito informático para el Ministerio del Interior. Incluso formando a agentes en temas de seguridad informática. Llego a ser contratado ,por el abogado de Ruth Ortiz en el caso Bretón. Todo esto se supo tras una investigación del periodista de EL PAÍS Jose María Irujo, que en 2013 sacó que mediante su empresa, New Technology Forensics, Hellín estaba formando a agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. Fue contratado hasta en 15 ocasiones entre 2006 y 2011 y le pagaron por sus servicios 140.000 euros.

La familia pidió explicaciones al Ministerio del Interior por este asunto. Se creó una página web, http://www.yolglez.wordpress.com donde se da información sobre la vida de Yolanda y sobre Emilio Hellín y donde se pide que se esclarezca los trabajos que Hellín realizó. Incluso el caso llegó al Congreso, mediante una pregunta de Amaiur en la que se pedía al Gobierno que esclareciera los trabajos realizados por Hellín. El Ministerio del Interior reconoció que había contratado la empresa de Emilio Hellín Moro.

Es increíble que mientras el Estado no reconoce a las víctimas del franquismo y de la violencia policial y de la extrema derecha durante la Transición, permite que los verdugos, los culpables de aquellas muertes no sólo no cumplan con toda su condena o incluso no sean juzgados, si que encima mantienen sus puestos en la Administración o son contratados por la misma. Esto un Estado democrática no lo puede permitir. Se tiene que pedir perdón a la familia de Yolanda. Y que no se contrate más a personas como Emilio Hellín. Y se juzguen de una vez los crímenes del franquismo.

Autor: Pablo Alcántara.

