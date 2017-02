Jorge Verstrynge y Manuel Prada salen absueltos por la manifestación contra la Monarquía.

Comenzábamos el año sabiendo que tres republicanos iban a ser juzgados por una manifestación contra la proclamación de Felipe VI. Ayer nos enterábamos que el exprofesor de la Complutense y miembro de PODEMOS Jorge Verstrynge era absuelto de los delitos que se le imputaban.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Jorge Verstrynge que estaba acusado de delito de atentado a la autoridad y de lesiones por la supuesta agresión a un policía nacional durante la concentración convocada por la Coordinadora 25-S en la Puerta del Sol de Madrid en favor de la República, coincidiendo con la proclamación del Rey Felipe VI en junio de 2014.

El Ministerio Fiscal pedía tres años y medio de cárcel para el exprofesor, quien durante el juicio celebrado el pasado 24 de enero negó haber agredido a un agente y dijo que fue la policía la que le sacó de la marcha. También rechazó que le dijera a uno de ellos que él pasaba “por sus cojones”, tal y como se recogía en el escrito de acusaciones del Ministerio Fiscal.

La Audiencia absuelve también a Manuel Prada, que se enfrentaba a dos años de prisión, pero no a Iván Torrico, condenado a diez meses de cárcel por delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Verstrynge, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, fue detenido el 19 de junio de 2014 junto a otras seis personas en unos incidentes ocurridos durante una manifestación a favor de la República.

La resolución considera probado que aquel día Verstrynge participó en una concentración convocada por la plataforma “Contra la impunidad del Franquismo”, acompañado de su mujer y de su hijo.

En un momento dado, pidió permiso a un policía para salir del cordón policial que había sido desplegado en la plaza pero los agentes no le permitieron salir.Fue entonces cuando “tuvo lugar un momento de tensión” entre el profesor y los agentes, quienes le detuvieron y le condujeron a un furgón policial “sin que esté probado que Verstrynge previamente hubiera empujado, dado un manotazo, o de algún otro modo acometido a los agentes”.

La versión del juez es la misma que sostuvo Verstrynge en el juicio. “Me dijeron que no podía salir, no me explicaron por qué y me impidieron la circulación. Yo no empujé a ningún policía, fue la Policía la que me empujó y luego vinieron otros agentes que se abalanzaron sobre mí y me detuvieron”, afirmó.

Y añadió: “No acometí a ningún policía. No me moví. Fueron ellos o porque había jaleo o porque era yo. Luego mi mujer cayó al suelo con policías encima de ella”.

Desde Recuperando Memoria nos alegramos que Verstringe y Prada hayan salido absueltos de esta injusticia. Y pedimos que Torrico también sea absuelto también.

Autor: Pablo Alcántara.

