Lo peor y lo mejor de la Memoria Histórica de la semana.

Hoy, jueves, abrimos una nueva sección en Recuperando Memoria. Cada semana analizaremos lo peor y mejor que ha pasado en cuanto a la Memoria Histórica se refiere.

Lo peor: La Fundación Francisco Franco plantará batalla ante la retirada del medallón de Franco en Salamanca.

Ya conocemos a esta Fundación (que en cualquier país europeo sería ilegal) y su defensa de la impunidad del franquismo. De como a cada paso que se da por retirar calles o monumentos franquistas, la Fundación interpone querellas para que no se quiten.

El ayuntamiento de Salamanca,tras la petición de la justicia de retirar el medallón de Franco en la Plaza Mayor de Salamanca, ha decidido quitar dicho monumento de exaltación del franquismo.

En el último programa de La Vida Moderna, el portavoz de la FNFF, Jaime Alonso dijo que no se quedarían quietos y que plantarían batalla para que no se retirara dicho medallón. Además aclaró que no descansarían hasta conseguir demostrar que la Ley de Memoria Histórica es una ley anticonstitucional.

Lo mejor: IU propondrá en el Congreso derogar la Ley de Amnistía de 1977.

La federación conformará un grupo de juristas y asociaciones de memoria histórica para redactar una proposición de ley al respecto, que pretenden registrar antes de julio.

Los encargados de realizar el anuncio fueron Garzón y la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, que admitió que la Ley de Amnistía de 1977 “respondía en su día a las reivindicaciones de la izquierda” de que los presos políticos del franquismo fueran liberados, pero denunció que una “interpretación tortircera” de la norma ha garantizado la “impunidad” de los crímenes del franquismo. “Por eso hemos tenido que ir a Argentina a juzgar estos crímenes”, criticó López Barceló, que afirmó que los delitos cometidos por la dictadura son, a juicio de IU, “inamnistiables” por ser “crímenes de lesa humanidad”.

La Ley de Amnistía, aprobado en octubre de 1977, fue una ley que en su segundo artículo impide que se juzgue a los criminales franquistas en nuestro país. Dice lo siguiente:

“Artículo segundo.

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”

Por lo tanto, desde Recuperando Memoria apoyamos la campaña de Izquierda Unida por derogar la Ley de Amnistía, para que se acabe con la impunidad franquista.

Autor: Pablo Alcántara.

ESUCHA EL NUEVO PROGRAMA DE RECUPERANDO MEMORIA CON LAGARDER DANCIU:

Recuperando Memoria T2-9 #AgresionesFascistas

Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING