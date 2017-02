EL ENERO NEGRO DE 1977, 40 AÑOS DE MEMORIA.

Enero de 2017 es el mes perfecto para demostrar a aquellos que no quieren Memoria Histórica, que ésta es más necesaria que nunca. Y que tienen un grave problema al no querer recordar a quienes dieron su vida para que hoy en día podamos contar esto. O igual, al ver que esos mismos que no quieren Memoria Histórica para los asesinados por la ultraderecha de este país homenajean a los verdugos, podemos entender su rechazo.

Podríamos hablar de muchos temas históricos en relación con este año, pero yo me voy a basar en uno en concreto. Toca retroceder en el tiempo 40 años, lo que en historia viene siendo “hace tres días”. Es enero de 1977 y España y sus gentes claman por romper definitivamente con cuatro décadas de un régimen genocida como fue la dictadura franquista.

El año 1977 arrancó muy mal para la izquierda de este país. Un país sumido en la violencia y donde si protestabas, podías sufrir consecuencias graves. El miedo era por aquel entonces el dueño de muchas conciencias, que por temor a represalias no podían luchar por lo que anhelaban: Una España más justa.

De hecho, comenzó tan mal el nuevo año que el 7 de enero de 1977 asesinaban en una manifestación por la amnistía en Valencia a José Vicente Casabany joven de 31 años y sindicalista de CCOO. La causa de la muerte fue la brutalidad policial empleada para reprimir la protesta, lo cual le causó un infarto de miocardio.

Tan sólo dos días después, el 9 de enero de 1977, en una protesta en Sestao por el asesinato del joven valenciano, la policía repite la situación con total impunidad y da una paliza a Juan Manuel Iglesias Sánchez, joven de 16 años que muere a causa de la brutalidad policial.

Fue en la última semana del mes de enero de 1977 cuando asesinaban a cinco abogados laboristas a sangre fría en Atocha, a manos de un grupo ultraderechista. También ese mismo día asesinaban a Mari Luz Nájera, una estudiante de 21 años, en una manifestación. A manos de la policía del régimen, que tanto enorgullecía al que fue ministro de Franco y fundador del PP: Fraga.

Estos fueron los crímenes a manos de la ultraderecha de este país que más se recuerdan, pero tan sólo un día antes, también habían asesinado a otro joven. Arturo Ruiz, de 18 años, estudiante y albañil era asesinado al recibir un disparo en el corazón de fuerzas paramilitares ultraderechistas que colaboraban con la policía del régimen reprimiendo manifestaciones pacíficas a prueba de balas…

Y esto tan sólo sucedió en el mes de enero de 1977, ya se pueden imaginar como transcurrió la Transición en España, donde los grupos de pistoleros paramilitares colaboraban a sueldo con la policía del régimen para evitar cualquier atisbo de libertad y democracia.

Estas heridas, aún tienen sangre y ninguna herida se cierra sin limpiar la sangre, por mucho que algunos quieran cerrarla de mala manera. Yo tengo memoria y no olvido, por eso quiero agradecer a Mari Luz Nájera, José Vicente Casabany, Juan Manuel Iglesias Sánchez, Arturo Ruiz, Enrique Valdelvira Ibañez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Asesinados en enero de 1977 por la ultraderecha. Gracias a su lucha, hoy puedo escribir esto y tú, estimado lector, puedes leerlo.

Autor: Daniel Calderón Aguado

