Memorias de un personaje: Martínez Anido, el ministro que pactó con Himmler.

A partir de hoy, y todos los martes abrimos una nueva sección en Recuperando Memoria llamada Memoria de un personaje histórico. Hablaremos de un personaje histórico vinculado a la II República, Guerra Civil, franquista o Transición. Represores franquistas, luchadores anti-franquistas, militares, policías, obreros, estudiantes, mujeres, de todos ellos hablaremos en esta sección en pequeñas biografías semanales. Hoy, hablaremos de Severiano Martínez Anido (1862-1938), quien sería el Ministro de Orden Público (que después se uniría Gobernación, lo que hoy sería del Interior) en el primer gobierno franquista.

Hoy, 31 de enero, se cumplen 79 años de la constitución del primer gobierno franquista constituido en Burgos. Un gobierno constituido por falangistas, monárquicos, tradicionalistas, católicos. Y sobre todo, de militares. Entre ellos, Martínez Anido.

Martínez Anido ya tenía experiencia dirigiendo la represión y la policía del país. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue ya Ministro de Gobernación. Antes, fue gobernador civil de Barcelona entre 1920 y 1922, reprimiendo el movimiento anarquista. Esto se decía de él en su etapa de gobernador civil:

«….La actuación del general Martínez Anido (conocido anteriormente como sanguinario gobernador de Melilla) como gobernador civil de Barcelona, de 1920 a 1922, se hizo famoso por su crueldad,; un tipo de represión que no se había visto en España en varias generaciones. Apoyó a los sindicatos libres, que parecían cada vez más una unión patronal de rompehuelgas. Se infiltraron pistoleros entre ellos y aumentó el terrorismo entre los anarquistas..»

El historiador Hugh Thomas dijo de su etapa como Ministro de la Gobernación que hizo “desaparecer a todos los partidos políticos”. Y sobre Unamuno y su destierro en Fuerteventura en 1924 dijo lo siguiente:

«Yo cortaría varias cabezas de “intelectuales” para que no molesten más. Si yo pudiera realizar mi programa, Unamuno no llegaría vivo a Fuerteventura. ¡A mí me tienen sin cuidado los “intelectuales”!»

Durante la II República, se exilió en Francia tras la petición de enjuiciamiento de los responsables de la dictadura de Primo de Rivera. Al estallar en 1936 la Guerra Civil, regresó a España donde se puso inmediatamente a disposición de los sublevados, siendo designado presidente del Patronato Nacional Antituberculoso. En octubre de 1937, fue nombrado por el general Francisco Franco jefe de los servicios de Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras.

Finalmente el 31 de enero de 1938 fue nombrado Ministro de Orden Público. Antes de morir, estableció los primeros contactos para conseguir pactos con los nazis para formar a la policía española que reprimiera a aquellos que habían luchado contra el franquismo. Y sobre todo, a la policía política española, lo que en 1942 sería la Brigada de Investigación Social (conocida como Brigada Político Social). Pactó con Himmler, jefe de las SS y la Policía Armada nazi, la extradición mutua de “delincuentes políticos” que fueran detenidos en ambos países. El acuerdo también permitió la instalación de una red de agentes del Sicherheitsdienst (SD) bajo la supervisión del jefe de la Gestapo en España, Paul Winzer.

Martínez Anido falleció el 24 de diciembre de 1938.

En 1940, como culmen de este pacto policial germano-español, Himmler viajó a nuestro país para formar a la policía española. Para que luego se diga que Franco no tuvo que ver nada con los nazis.

Autor: Pablo Alcántara

