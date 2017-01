Una película sobre Georg Elser, el hombre que casi mató a Hitler

Hoy nuestro compañero belga Neal Michiels nos trae una crítica cinematográfica de una película alemana que segura gustará a los seguidores de Recuperando Memoria:

El cine alemán cuenta con una sólida reputación en cuanto a películas políticas e históricas sobre el nazismo, la RDA y la República Federal. Entre ellas: Good bye, Lenin! (2003), Sophie Scholl (2005), La vida de los otros (2006), R.A.F. Facción del Ejército Rojo (2008) o El caso Fritz Bauer (2015), por sólo mencionar algunas de las más conocidas.

13 minutos para matar a Hitler (2015) cuenta la historia de Georg Elser, el carpintero que ejecutó él solo un atentado contra Hitler y la dirección del Partido Nazi en Múnich el 8 de noviembre de 1939. La película comienza con el atentado fallido: la bomba estalla sin matar a Hitler, que abandona la sala 13 minutos antes. Elser es capturado antes de poder escapar a Suiza y cae en manos de los verdugos de la Geheime Staatspolizei (Gestapo). A partir de ese momento, la película se desarrolla en dos tiempos distintos, por un lado, los interrogatorios de la Gestapo y, por otro lado, la vida de Elser en su pueblo a partir del momento en que los nazis toman el poder.

La película se centra en Georg Elser, protagonista del drama. Rodeados de pobreza, el carpintero y su amante viven oprimidos bajo la estructura patriarcal de la Alemania del período de entreguerras, mientras observan como el nazismo destruye su pueblo y círculo de amigos. Así, el joven decide sacrificar su propia vida en un valiente intento por acabar con el nazismo e impedir la guerra, pero su empresa fracasa por poco. Una vez en manos de la Gestapo, no le matan directamente como él espera. Elser es torturado y encarcelado a continuación en el campo de concentración de Dachau. Hitler se niega a creer que el pueblerino preparó y ejecutó el atentado él sólo, pero la Gestapo no consigue sonsacarle otra verdad, porque no hay otra. Por ello, solo es ejecutado el 9 de abril de 1945, por orden de Hitler, apenas tres semanas antes de la liberación del campo de concentración.

Elser versus Tom Cruise

Para resaltar la importancia histórica del atentado y de la película, puede resultar interesante comparar el atentado de Elser con el de von Stauffenberg, o para los cinéfilos: 13 minutos para matar a Hitler con Valkiria (2008). La película de Tom Cruise cuenta la historia del atentado (también fallido) cometido el 20 de julio de 1944 por un grupo de oficiales alemanes, dirigido por el coronel von Stauffenberg para acabar con Hitler. Mientras que lo que empuja a Elser a actuar es una profunda indignación por el nazismo y el deseo de impedir una guerra mundial ya anunciada, los militares dan un golpe de estado para derrocar a su líder enloquecido con el fin de proteger a Alemania de una guerra ya perdida.

Estas diferencias son visibles en las películas. Con Elser no asistimos a una sucesión de escenas de acción como en Valkiria, sino que seguimos la historia del intrépido ascenso del nazismo en los años 1930. Los nazis aterrorizan al pueblo de Georg mediante la imposición de la violencia y la obediencia, la persecución de disidentes y judíos, y la puesta en marcha de una industria de guerra a gran escala. Un buen amigo de Elser, Josef Schurr, es detenido por ser militante del Partido Comunista y luego empleado en una fábrica de municiones como trabajador forzado.

En la memoria histórica alemana, se sigue considerando la Operación Valkiria como el acto más importante de resistencia, por encima del atentado de Elser o de cualquier otro movimiento antifascista. El museo de la resistencia alemán en Berlín no sólo está situado en el lugar de la ejecución de los conspiradores del 20 de julio de 1944, sino que además está gestionado por el Ministerio de Defensa. Por supuesto, el “German Resistance Memorial Center” es en primer lugar un museo de resistencia militar, aunque en los últimos años está realizando esfuerzos por dar voz histórica a otras formas de resistencia antifascista en la exposición permanente. Encontramos salas dedicadas a la oposición del movimiento obrero, desde iglesias y organizaciones religiosas, pasando por artistas e intelectuales, hasta jóvenes, judíos y gitanos Sinti y Roma. Todas estas facetas poco conocidas de la resistencia contra el nazismo muestran que la película política-histórica alemán tiene que seguir avanzando por nuevos caminos, especialmente con el centenario de la revolución alemana de 1918-19 a la vista.

La película 13 minutos para matar a Hitler se estrenó en España en marzo 2016 y está actualmente disponible en DVD, Netflix e internet.

Autor: Neal Michiels.

