La “NO” Memoria Histórica de Canarias

Todos, el que más por el que menos, conocemos aquella oscura época española de la dictadura franquista en la que se asesinó a miles de inocentes que solo defendían la democracia, la justicia y la igualdad. En las Islas Canarias fueron asesinadas más de 5.000 personas, desaparecidas en pozos, cimas volcánicas, fosas comunes y en el océano; actualmente solo se ha recuperado un 1% de toda esta gente, víctima del genocidio. Hoy día son muchas las personas que siguen luchando porque se haga justicia y se recuperen los huesos de aquellos valientes que fueron juzgados sin ningún tipo de moral por un dictador que carecía de escrúpulos y de razonamiento lógico.

En la actualidad un grupo de personas sigue batallando, desde hace más de veinte años, contra viento y marea por recuperar los huesos de sus familiares asesinados que se encuentran en la fosa común del cementerio de Las Palmas de Gran Canaria. Durante su lucha han visto una y otra vez su deseo de hacer justicia truncado y echado por tierra por aquellos que han ido gobernando en esta bella isla, independientemente del partido político al que hayan pertenecido. Estos “guerreros´´ han trabajado muy duro para conseguir su propósito, no se han rendido ante nada ni nadie y han movido cielo y tierra para intentar hallar la manera de lograr su tan ansiado deseo de dignificar la memoria de los suyos. Han solicitado una y otra vez que se les conceda lo que piden, que se les permita recuperar a sus seres queridos, e incluso con un informe apto realizado por expertos en exhumaciones como es el ARDF le niegan este derecho, que por ley, les corresponde. Pero lo triste no es solo esto sino el ninguneo que tienen con ellos, así como el rechazo a escucharlos y explicarles la negativa a su petición, lo que demuestra una cobardía absoluta de los que están en el poder y aporta una mayor indignación a las familias.

En este momento el grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria es PSOE-PODEMOS-NUEVA CANARIAS y en un principio esto pudo suponer un aliento de esperanza para aquellos a los que el PP les negó una y otra vez su deseo tan ansiado de abrazar los huesos de sus muertos. Al inicio de gobierno, esta coalición no le puso impedimento alguno a estas familias e incluso las perspectivas para la exhumación eran óptimas pero parece que el poder siempre termina corrompiendo a la gente y todos se vuelven de la misma condición pues a fecha de hoy, los que una vez prometieron su ayuda, buscan excusas sin sentido para no complacer a aquellos que llevan tantos años trabajando duro por hacer realidad sus sueños. Los razonamientos que las autoridades competentes exponen para la negativa a la exhumación carecen de lógica y son totalmente incomprensibles pues no se puede concebir un cambio de opinión sin una base sólida que justifique la decisión final que han tomado.

El dolor se hace eco en aquellos mayores que sufrieron en sus carnes la dictadura franquista y que han visto su vida destrozada habiéndole arrebatado a sus familiares sin ningún tipo de razón, y que ahora ni siquiera partidos como PODEMOS (en quien tanto se confía) es capaz de ofrecer una solución para cerrar la puerta de este infierno que habita en las mentes de muchos. Es intolerable la carencia tan absoluta de empatía, por parte del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hacia personas de más de 90 años que llevan toda su existencia esperando poder dar digna sepultura a sus muertos, personas que derraman sus lagrimas de tristeza, de indignación, de amargura, de desolación; ancianos que vieron morir a sus padres y abuelos y que aun sueñan con aquel oscuro episodio que supuso el marcaje de una vida llena de tristeza. Éstos no se resignan a que todo su esfuerzo no haya merecido la pena, anhelan poder abrazar de un modo u otro la suyos y sólo quieren poder devolver la dignidad a quien la perdió de un tiro en la nuca.

¿Tan difícil es que este gobierno de Las Palmas de Gran Canaria ceda ante el deseo de aquellos que esperan la exhumación de la fosa común del cementerio para recuperar a sus ascendientes? ¿Qué razones impiden a PODEMOS no ponerse del lado de quien le dio su apoyo para que gobierne? ¿Qué motivos mueven a estos partidos para incumplir la ley de la memoria histórica y provocar un inmenso dolor en el corazón de las familias afectadas? Yo le pido desde aquí a este equipo de gobierno que haga uso de la humildad y empatía que nos define como seres humanos, que utilice el raciocinio que nos diferencia de otras especies del planeta, que se preocupe por su gente y que ceda ante el deseo de exhumar esta fosa común cerrando así de una vez el oscuro capítulo que acontece en este maravilloso y cálido paraíso del territorio español como es Gran Canaria.

Autora: Marisa Ruiz Asensio

¿CONOCES EL CASO DE CASSANDRA, LA TUITERA A LA QUE LE PIDEN MÁS DE DOS AÑOS DE CÁRCEL? Escucha el programa AQUÍ: https://www.ivoox.com/recuperando-memoria-t2-8-rmcarreroblanco_md_16461752_wp_1.mp3 Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING