Queipo de Llano y su terror siguen vivos en Sevilla

Sevilla fue una de las primeras grandes ciudades que los golpistas consiguieron tomar, el hombre que encabezó la toma de esta ciudad fue Queipo de Llano, a favor de la República en el 31 y ferviente fascista en 1936.

Queipo de Llano apoyó la II República desde el principio y además recibe un gran trato durante todos los años que esta duró. En parte, al ser consuegro del presidente Niceto Alcalá-Zamora, es nombrado jefe del gabinete militar. El problema que encontró fue su propio carácter que le hizo perder su puesto, y es a partir de aquí cuando empieza su gran odio hacia los dirigentes de la República.

No será hasta abril o mayo de 1936 cuando comienza a tener contacto con la preparación golpista que le encargan como destino encabezar el golpe en Sevilla. Esta ciudad era un lugar con una buena trayectoria para los fascistas, puesto que en 1932 ya salió adelante el golpe de Sanjurjo, por lo que Queipo de Llano no encontró una gran preocupación por la tarea encargada.

Tomar y reprimir, los primeros actos de Queipo de Llano

Queipo de Llano consiguió tomar la ciudad en un tiempo record. Esto se debe a que la República no depuró los cuarteles que ayudaron al triunfo del golpe de Sanjurjo, además tomaron puntos clave para que la gente de los barrios obreros no pudieran acceder al centro de Sevilla.

Una vez tomado el centro y los barrios adyacentes, el siguiente objetivo fue Triana, quizás el único barrio que ofreció una resistencia, aunque en él las personas no tenían más que pistolas y armas de caza. Ante esto Queipo de Llano no tuvo perdón y lleno de sangre las calles trianeras.

Sevilla se convierte en una cárcel entera. Se convierten en prisiones los edificios militares, los patios grandes, incluso los cabarets. Entre julio de 1936 y febrero de 1937 desaparecieron 3.026 personas. Ese recuento no tiene en cuenta que hay gente asesinada que se entierra en otros lugares. En la provincia de Sevilla desaparecieron más de 12.000 personas por el golpe militar.

Queipo de Llano según las últimas investigaciones es responsable de la matanza de aproximadamente 14.000 personas, solo en Sevilla.

Pero su terror no solo era transmitido a través de matanzas, también uso la radio como forma de persecución y destrucción del enemigo. “Se les perseguirá como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos“, decía Queipo, “Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres“, exaltaba ante los micrófonos, “Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen” (Emitido en una emisora de la Cadena SER).

Honores para Queipo de Llano

Aunque parezca sorprendente, el general franquista continua teniendo numerosas calles, iglesias y sus restos siguen dentro de la iglesia de la Macarena.

No es hasta julio de 2016 cuando el Ayuntamiento de Sevilla, debido a los cambios políticos, cuando condena el Golpe de Estado de 1936 que Queipo de Llano encabezó en la capital andaluza. También repudia los actos cometidos por el general. Esto se hizo de forma unánime a excepción de que sus restos fuesen sacados de la monumental iglesia, ya que el PP votó en contra y C’s se abstuvo.

Pero Queipo de Llano no solo tiene honores en Sevilla. Hasta el año pasado y a raíz de todos los cambios políticos sufridos, el general franquista contaba con un poblado a su nombre, también tiene numerosas calles en diferentes lugares de la geografía española e incluso iglesias que mantienen su nombre.

Queipo de Llano es considerado como uno de los mayores asesinos del franquismo, pero parece que poco a poco su mitificación se va apagando y la verdadera imagen de la persona sin escrúpulos y traidora a la República comienza a ver la luz. Esperemos que pronto no exista un lugar que enaltezca a este vergonzoso personaje de la historia española.

Autor: Fernando Aguilar Rigaud @fer91ar

