La Memoria Histórica sin fondos debido a la mayoría del PP en el Senado

El PSOE ha presentado una moción que, aún siendo apoyada por el resto de partidos, gracias a la mayoría que el Partido Popular tiene en el Senado ha sido tumbada. En dicha propuesta se pedía dotar con 6.300.000 euros una partida presupuestaria que permita seguir aplicando las medidas de la Ley de Memoria Histórica.



Desde que el PP entró en el gobierno hace ya cinco años la Ley de Memoria Histórica quedó sin ningún tipo de fondo desde el Estado. Cabe decir que para que dicha ley pueda llevarse a cabo es necesario que desde el Gobierno se haga un fuerte apoyo para que los especialistas puedan trabajar en su cumplimiento. De esta forma, el Partido Popular se aseguró, y a día de hoy sigue haciéndolo, de que la Ley de Memoria Histórica no pueda avanzar como debería. ¿La excusa que se utilizó? “La crisis”.

Esta excusa de poco vale viendo los últimos actos que el Partido Popular con la ayuda en varias ocasiones de Ciudadanos ha realizado en contra de la memoria. Cosas como la de cambiar calles para poner el nombre del dueño del bar franquista Casa Pepe, o acudir a las cenas de la FNFF y ser nombrados Caballeros de Honor por no cumplir la Ley de Memoria Histórica.

La eterna lucha del PP contra la Ley de MH

Desde que Zapatero aprobó esta ley, nuestro actual presidente y su partido se fijaron como objetivo acabar con ella. Si cualquiera de nosotras busca en internet la relación de Rajoy con la Memoria Histórica podrá encontrar su frase “A quién le importa eso de la memoria histórica” o durante la entrevista que mantuvo con Jordi Évole en la que expresó:

– Jordi Évole: ¿Le parece de sentido común que en 2016 miles de españoles no sepan todavía dónde están enterrados sus abuelos?

– Mariano Rajoy: A mí me gustaría que todo el mundo supiera dónde están enterrados sus abuelos, pero no, no tengo claro que sea cierto eso que usted me dice, ni que pueda hacer nada el Gobierno para arreglarlo.

Pero Rajoy no es el único que lucha contra las víctimas del franquismo dentro del Partido Popular, también podemos ver a Esperanza Aguirre recriminando numerosas veces a Rajoy el no haber derogado la ley una vez tomado el poder, o al joven aprendiz Pablo Casado quien dijo durante un mitin: ¡Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, pero si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no se quién, con la memoria histórica”.

Con este panorama cuesta creer que el motivo del Gobierno para financiar la Ley de Memoria Histórica. ¿El motivo no será que dentro del Partido Popular exista una gran corriente de extrema derecha que añora los años de dictadura?

