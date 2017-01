Una calle para el dueño de Casa Pepe, el bar más fascista de España.

“Yo no sueño con Franco, yo sueño con niñas de 18 a 20 años… ya sabes el dicho, a gato viejo, rata tierna”, “España era una, grande y libre pero hoy es la escoria del mundo” o “Hitler o Franco, uno de los dos haría falta ahora en España” son algunas de las frases más repetidas por Juan Navarro Muñoz, quien ahora tiene una calle con su nombre.

Si bien la Ley de Memoria histórica no se cumple por parte del PP, ya son varios hechos los que nos llevan a pensar que el apellido del franquismo todavía sigue muy latente.

Hace poco el Partido Popular decidió que se debían volver a colocar los nombres de las calles franquistas en Alicante e incluso que el Valle de los Caídos no es un monumento franquista, pero cada día parece que se quieren superar más.

Ahora gracias a este partido el dueño del bar más franquista de España tiene también su calle.



La propuesta partió del presidente de una asociación vecinal y fue llevada al pleno municipal en diciembre aprobándose gracias al voto favorable de dos concejales del PP y a la abstención de los dos ediles de Ciudadanos. El PSOE votó en contra, pero aprovechando que la alcaldesa está de baja por una enfermedad bastante complicada han sacado esta propuesta adelante y Juan Navarro Muñoz ya tiene su placa.

La calle Juan Navarro Muñoz fue inaugurada el pasado 26 de noviembre, en un acto organizado por su hijo, al que acudieron, cabra incluida, la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos con cantos y gritos de “Arriba España”.

Autora: Alejandra de la Fuente.

