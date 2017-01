Trump, ahí va el tsunami feminista.

Hace dos días tomaba posesión como presidente de la potencia más importante del mundo uno de los presidentes más reaccionarios que ha tenido el país ( y eso que ha tenido presidentes muy de derechas y muy casposos, como Nixon, Reagan o los Bush) . Donald Trump, un personaje machista (recordemos sus frases hablando como agarraban a las mujeres del coño) racista (sus mensajes contra los inmigrantes mexicanos, contra los muslmanes) homófobo (contrario al matrimonio homosexual) y clasista. Su gabinete de gobierno está lleno de machistas, de negacionistas del cambio climático, de ejecutivos de grandes empresas, de empresarios contrarios a las subidas de salario mínimo. En definitiva, un gobierno ultraconservador por y para los ricos. Y sobre todo, para los hombres ricos.

Sin embargo (aunque estaba claro) Trump se ha encontrado desde el primer momento con una gran oposición en las calles. El día de su investidura, decenas de miles de estudiantes hicieron huelgas y manifestaciones por todo el país contra el nuevo presidente, convocados por Socialist Students. Y ayer, la Marcha de las Mujeres contra Trump fue la manifestación más grande de la historia de EEUU, con más de 3 millones de personas en las calles de varias ciudades de toda la geografía estadounidense. Más de medio millón en Washington y Los Ángeles, más de 300.000 en New York, 150.000 en Seattle. Incluso las marchas se extendieron por todo el mundo, con 100.000 personas en Londres, 60.000 en Toronto, 5.000 en Amsterdam, etc.

Y es que muchos de los dardos de Trump han sido contra las mujeres. Pero las mujeres no se han quedado quietas ante los insultos de este machista. Se han movilizado de forma contundente. Y esto no acaba nada más que empezar. La Historia de EEUU demuestra que la lucha de la emancipación de las mujeres ha sido muy importante en el país, a pesar de que algunos lo quieran ocultar. Aquí vamos a hablar brevemente de esa Historia.

Los inicios del feminismo: Seneca Falls

La lucha feminista en EEUU casi en tan antigua como el propio país. Ya a principios del siglo XIX, las mujeres ligan la lucha abolicionista (es decir, contra la esclavitud de los negros) a la lucha por su emancipación.

El primer documento colectivo del feminismo norteamericano lo constituye al denominada Declaración de Seneca Falls , aprobada el 19 de julio de 1848 (casi a la vez que el Manifiesto Comunista de Marx y Engels) en una capilla metodista de esa localidad del estado de Nueva York.

“La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz.”

Quienes se encargaron de la redacción y propagación de dicho documentos fueron Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott.

Sin embargo a pesar de los esfuerzos de la lucha de las mujeres, tras la Guerra de Secesión, a pesar de que los esclavos consiguen el derecho al voto y son liberados de la esclavitud, las mujeres son apartadas de este derecho fundamental.

Primera ola del feminismo: la lucha por el sufragio y la lucha con el movimiento obrero.

Tras no conseguir el derecho al voto tras la guerra, las mujeres comienzan a organizarse en organizaciones sufragistas. En 1890 se crea la la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer (National American Woman Suffrage Association).

Las mujeres comenzaron a realizar piquetes delante de la Casa Blanca, marchas de mujeres, huelgas de hambre. La prensa de la época consideraba a las sufragistas estadounidense “fieras peligrosas”. En 1913, durante la investidura del presidente, ocho mil mujeres se manifestaron para pedir el voto, lo que provocó que la policía actuara y hubiera disturbios, con más de 200 heridos.

Sin embargo, gracias a esa lucha se comenzó a conseguir el sufragio femenino. fue siendo aprobado mediante consultas populares en diversos estados: Wyoming (1869), Utah (1870), Colorado (1893), Idaho (1896), Washington (1910), California (1911), Oregón, Arizona y Kansas (1912) y Nevada y Montana (1914). En 1917 fue elegida en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Jeanette Rankin.

Finalmente, en 1919 el presidente Wilson, del partido demócrata, anunció personalmente su apoyo al sufragio femenino. En 1920 quedaba aprobada la XIX Enmienda a la Constitución que otorgaba el derecho de voto a las mujeres.

Y es en ellos cuando las mujeres de clase trabajadora también toman conciencia de sus derechos y de su lucha, que va ligada al movimiento obrero. Las mujeres comienzan a participar en los sindicatos, a hacer huelgas, a participar en organizaciones socialistas o revolucionarias.

De hecho una de los mayores desastres industriales dela Historia de EEUU fue incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Waist Co en Nueva York el 25 de marzo de 1911, fábrica donde mayoritariamente trabajaban mujeres inmigrantes. Murieron 123 trabajadoras.

El incendio fue el detonante de la creación del importante Sindicato internacional de mujeres trabajadoras textiles (International Ladies’ Garment Workers’ Union) que lucharía por mejorar las paupérrimas condiciones laborales de esos tiempos.

Segunda ola del feminismo.

Sin embargo, a pesar de conseguir el voto, muchos derechos le quedaban (y le quedan) por conquistar a las mujeres. Mismo salario que los hombres, mejoras en las condiciones laborales, divorcio, derecho al aborto, derechos sexuales, etc.

Con ello a finales de los cincuenta, principios de los sesenta nació una segunda ola feminista, que no sólo se cuestionaba los obstáculos legales de las mujeres, sino también la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo, etc. Y en EEUU fue uno de los países vanguardia en esta ola, con importantes teóricas y activistas.

En 1961 50.000 mujeres en 60 ciudades se movilizan en la Huelga femenina por la paz, en protesta por los ensayos con bombas nucleares. En 1966, 28 mujeres entre ellas Betty Friedan, fundan la National Organization for Women (NOW) para que funcione como una organización pro derechos civiles de la mujer. Se comienzan a crear grupos de liberación de la mujer por todo el país.

Entre sus principales teóricas además de Betty Friedan (y su “Mística de la feminidad”) están Kate Millett (con “Sexual Politics”) o Shulamith Firestone (con “La dialéctica del sexo”)

Tercera ola feminista.

Esta tercera ola, surgida en los 90, no sólo tiene en cuenta la cuestión feminista, sino también las cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad, clase social, orientación sexual o religión.

La tercera ola del feminismo surgió como respuesta los fallos de la segunda, entre ellos la transfobia, pero algunos acontecimientos marcaron su comienzo, como el caso de Anita Hill, una mujer que denunció por acoso sexual a Clarence Thomas, nominado para el Tribunal Supremo estadounidense. Thomas negó las acusaciones y tras extensas deliberaciones, el Senado de Estados Unidos votó 52 a 48 en favor de su inocencia. Como respuesta a este caso, Rebecca Walker publicó un artículo titulado “Becoming the Third Wave” (Convirtiéndose en la Tercera Ola) en el cual declaró: “I am not a post-feminism feminist. I am the third-wave” (no soy una posfeminista, soy la tercera ola).

Y la lucha feminista por supuesto sigue hasta hoy, más viva y más necesaria que nunca . Porque contra misóginos como Trump solo se puede luchar con las armas de la organización y la lucha de las mujeres. Como ha demostrado la Historia, sólo la lucha feminista ha conseguido derechos para las mujeres. La lucha de miles y miles de mujeres humildes, trabajadoras ha conseguido arrancar derechos civiles. Y si queremos transformar la realidad, acabar con este mundo injusto, necesitamos del feminismo, necesitamos de la lucha de las mujeres.

