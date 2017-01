Twitter y la caza de brujas

A Cassandra, estudiante de Historia de 21 años, la Fiscalía le pide dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y ocho y medio de inhabilitación absoluta por hacer chistes sobre Carrero Blanco. Esto no es un caso aislado, lo mismo le ocurrió a Guillermo Zapata y a César Strawberry. Lo que no se entiende es por qué esto no ocurre con quienes usan Twitter desde el otro lado ideológico.

Aquí hacemos una recogida de otros tweets que incitan al odio, la violencia, insultan y desprecian a personas, pero de otra ideología y que no han sido perseguidos:

Empezamos como no, con Hogar Social. Aquí un tweet donde podemos encontrar una bandera roja con un símbolo. Esta bandera es la del partido de ultraderechista griego Amanecer Dorado. Al parecer, subir este contenido no representa ningún mal, aunque dicho partido promueva la xenofobia, homofobia y un sin fin más de fobias…

Parlamento Europeo pic.twitter.com/0eFBVZeLtc — Hogar Social Madrid (@HogarSocial_Mad) October 3, 2016

Pero si nos vamos a palabras ofensivas, veamos estas lindezas que lanza un tal @DiegoCeltibero

Y bueno aquí un bonito collage de unos cuantos insultos que para la Guardia Civil parece no molestar suficiente. ¿Por qué será?

Y para poner la guinda a este pastel nos vamos a la cuenta de Twitter de la Fundación Nacional Franciso Franco. De esta cuenta simplemente decir que en cada uno de sus tweets hace un ensalzamiento sin tapujos a Franco y su régimen.

Un régimen con cientos de miles de muertos, otros tantos torturados, encarcelados…

Feliz y próspero año 2017. Los años pasan, los enemigos fracasan en sus hostilidades, la FNFF prevalece. pic.twitter.com/7o0zC0gSNr — Fundación F. Franco (@FNFFranco) January 4, 2017

Así vemos como la izquierda está sufriendo una verdadera “caza de brujas”, con el propósito de silenciar las RRSS que tan críticas se muestran ante todas las injusticias. Por suerte internet no es tan fácil de callar, y desde que estos casos han salido las RRSS han dado un gran apoyo realizando los mismo actos por los que se están acusando a estas personas.

Autor: Fernando Aguilar Rigaud @fer91ar

¿CONOCES EL CASO DE CASSANDRA, LA TUITERA A LA QUE LE PIDEN MÁS DE DOS AÑOS DE CÁRCEL? Escucha el programa AQUÍ: https://www.ivoox.com/recuperando-memoria-t2-8-rmcarreroblanco_md_16461752_wp_1.mp3 Ir a descargar

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING