¿Por qué Carrero Blanco es víctima y un represaliado del franquismo no?

Ya todos sabéis que a Cassandra, estudiante de Historia de 21 años, la Fiscalía le pide dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y ocho y medio de inhabilitación absoluta por hacer chistes sobre Carrero Blanco, tras una denuncia de la Guardia Civil en abril 2016. La hemos entrevistado en el último programa de Recuperando Memoria (que puedes escuchar abajo de este post).

Hoy salió una carta en EL PAÍS de la nieta de Carrero Blanco, titulada “Enaltecimiento del mal gusto” en el que aunque le repugna “tratar de hacer humor con el asesinato de nadie” , le preocupa que los tweets de Cassandra puedan ser considerados “un crimen” y le parece “un absoluto disparate” que se le acuse.

Luis Carrero Blanco es considerado víctima del terrorismo por parte de las instituciones. Incluso el ayuntamiento de Madrid con Ana Botella al frente le quiso poner una placa al presidente del Gobierno franquista.

¿Pero quién es Luis Carrero Blanco?

Luis Carrero Blanco (Santoña, 4 de marzo de 1904-Madrid, 20 de diciembre de 1973) fue un militar y político español. Desarrolló su carrera militar en la Marina, en la que llegó al rango de almirante.

Al iniciarse la Guerra Civil Española era profesor de táctica submarina en la Escuela de Guerra Naval de Madrid. Se refugió en las embajadas de México y Francia, hasta que consiguió pasar a Francia, para, posteriormente entrar en julio de 1937 en la zona sublevada. Con el grado de Capitán de Corbeta fue situado al mando del destructor Huesca y, posteriormente, del submarino General Sanjurjo. En octubre de 1938 dejó el mando del submarino y embarcó en el Canarias como Jefe de Estado Mayor de la división de cruceros, función que desempeñó hasta el final de la guerra.

En agosto de 1939 pasó a ser jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Carrero, que había conocido a Pedro Gamero del Castillo en 1938, fue nombrado gracias al apoyo de este consejero nacional de FET de las JONS en septiembre de 1939.

Durante la II Guerra Mundial y tras la retirada de Serrano Suñer de la primera línea política, Carrero Blanco se convirtió en el principal aliado de Franco.Fue nombrado subsecretario (1941), ministro de la Presidencia (1951) y vicepresidente (1967). En junio de 1973 fue nombrado Presidente del Gobierno.

Carrero era un fiel seguidor del franquismo. Consideraba enemigos a los mismos que consideraba Franco: los masones, los liberales y como no, “los rojos”. Carrero no quería cambios en la estructura política franquista tras la muerte de Franco. Durante su época como vicepresidente fundó el SECED, los servicios secretos del franquismo (lo que hoy es el CNI).

El 20 de diciembre de 1973 una bomba de ETA acabó con la vida de Carrero. Y ya sólo por eso es considerado víctima del franquismo, sin ningún contexto histórico, sin reflexión sobre su papel en el franquismo.

Carrero Blanco, como buen fiel al franquismo, era partidario de la represión contra el movimiento obrero y estudiantil, contra cualquier lucha antifranquista, a los que consideraba todos unos “subversivos”. Carrero Blanco no es una víctima de ETA más, fue el presidente del Gobierno de una dictadura que durante cuarenta años asesinó, torturó, encarceló a la oposición política, etc. A Carrero Blanco le amapara una ley de protección de víctimas del terrorismo (9 Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.) mientras que a las víctimas del franquismo no tienen ninguna protección legal (la Ley de Memoria Histórica se quedo muy corta en las pretensiones de las asociaciones y ahora mismo está derogada de facto porque no tiene financiación)

Carrero Blanco no merece homenaje de ningún tipo en una democracia que se quiera llamar así. Y mucho menos cuando hay cientos de miles de fusilados republicanos en las cunetas sin tener justicia, sin que se investiguen sus muertes, sin siquiera se reconoce lo que allí pasó. Y mucho menos cuando los torturados por el franquismo se tiene que ir al extranjero para que se juzguen los crímenes del franquismo.

No, un dictador como Carrero Blanco no puede ser considerado víctimas del terrorismo mientras las víctimas del franquismo sufren la impunidad por parte del Gobierno. Y también muchos insultos. Como los de Rafael Hernando, portavoz del PP que llegó a decir que las víctimas del franquismo sólo se movían cuando había subvenciones ¿Donde está ahí denunciando la Guardia Civil? ¿Donde está ahí la Fiscalía actuando? Porque eso no fue un chiste, no fue humor, fue una aberrante humillación.

Por Pablo Alcántara @pablodevilla17

¿CONOCES EL CASO DE CASSANDRA, LA TUITERA A LA QUE LE PIDEN MÁS DE DOS AÑOS DE CÁRCEL? Escucha el programa AQUÍ:

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING