España, refugio de un coronel argentino acusado de torturas.

Jorge Pedro Rodolfo Wagner podría pasar por un jubilado más, un jubilado argentino que se viene a vivir a España. Desde 2011, vive en un espaciado piso de 191 metros cuadrados, en la zona norte de Madrid, muy próximo al Hospital Ramón y Cajal y a las cuatro Torres de Plaza de Castilla. Valorado en más de medio millón de euros, sólo el salón de la vivienda ya ocupa 50 metros cuadrados y cuenta con una terraza acristalada. La casa tiene cuatro dormitorios, dos baños y un aseo. En las zonas comunes hay amplios jardines y piscina privada. Podría pasar por un anciano extranjero más.

Sin embargo este hombre esta acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina, tal y como lo ha dado a conocer EL ESPAÑOL.Está investigado junto a otros militares en la causa FMZ 14000591/2009, la que afecta a las actividades del Destacamento de Inteligencia 144. Según la documentación remitida por Argentina, esas actividades consistían en “la persecución a civiles por motivos políticos mediante la perpetración de detenciones en condiciones inhumanas, interrogatorio bajo la aplicación de torturas, la desaparición de personas y asesinatos”.

Las autoridades argentinas apuntan a que Wagner actuó en estos delitos “en calidad de autor mediato, todo ello basado en el abuso de la autoridad que le fuera conferida en razón de su cargo, ejerciendo violencia para lograr el éxito de la medida en la que habría intervenido y utilizando los medios, personal militar y de seguridad de la organización estatal establecida para la lucha contra la subversión”.

Para sustentar esta afirmación la investigación ha tenido en cuenta la declaración judicial que prestó Pedro Antonio Dante Sánchez Camargo, comisario general en su día de la Policía de Mendoza, que nombró a Wagner como una de las personas que se encargaba de los interrogatorios. Esas declaraciones las realizó en 1987, cinco años después del final de la dictadura militar.

Por todos estos crímenes fue detenido por la policía española el 9 de marzo del año pasado. Se atendió una reclamación del Juzgado Federal de Mendoza número 1 que dirige el juez Walter Bento. El tribunal le investiga desde 2014 por presuntos delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad y tormentos (torturas).

Sin embargo, dos días después, el juez de la Audiencia Provincial Santiago Pedraz lo liberaba debido a “su avanzada edad”. Le retiró el pasaporte y le pidió que fuera cada día a firmar al juzgado, relajándose al poco tiempo esta medida a una vez por semana. La Audiencia Nacional no es que le considere inocente de los graves crímenes de los que se le acusa en su país, sino que ni siquiera entró a valorarlos porque considera que han prescrito. Y por tanto, no lo extraditaron a Argentina para que fuera allí juzgado.

Ante las investigaciones periodísticas, el militar argentino dice que “Es completamente falso, no vale la pena seguir hablando de nada de esto, no va a llegar a nada en limpio”. “No me investigue, no se lo voy a permitir”.

Por lo tanto, si Wagner intenta salir de España, si que podrá ser detenido y juzgado en Argentina. Peor si sigue en nuestro país, sus crímenes quedarán sin juzgar y podrá mantenerse libre. Otra vez, nuestro país, se convierte en un refugio de torturadores y asesinos. Otra vez, como pasa con el franquismo, funciona el mecanismo de la impunidad.

Autor: Pablo Alcántara.

Por un 1€ puedes hacer que sigamos adelante. Pincha el enlace y apoya con #1EuroPorLaMemoria: TEAMING