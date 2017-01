Nuevas víctimas de segunda para el PP: las del Yak-42.

Ayer, el ministro de Justicia, Rafael Catalá saliendo en defensa de Federico Trillo, embajador de Londres y que durante el gobierno de Aznar fue el ministro de Defensa cuando ocurrió el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 75 personas, 62 de ellas militares españoles que volvían a sus casas tras estar cuatro meses en Afganistán. Esta tragedia ha sido la peor del Ejército Español en tiempos de paz. El entierro de los militares fue televisado y se declararon varios días de luto nacional. Sin embargo, después el total silencio y abandono de las víctimas por parte del PP. Trillo, como representante político, fue el culpable de la contratación de los aviones, que estaban en malas condiciones para volar. Ha sido lo dejó claro el Informe del Consejo de Estado, que responsabiliza a Defensa de saber que eran un riesgo volar, pero que sin embargo se permitió que dicho vuelo se llevara a cabo.

Ante las peticiones de dimisión del embajador Trillo (cuya cese parecía inminente pero aún estamos esperando por él) y de que no vuelva al Consejo de Estado, el PP ha salido en defensa del ex ministro. Catalá ha dicho que Trillo no tiene que pedir perdón “porque no quedó acreditado judicialmente que tuvieran responsabilidad en el mismo”. Zoido, ministro del Interior ha defendido también que vuelva al Consejo de Estado (que fue el órgano que hizo el informe responsabilizándolo del Yak-42). El Vicesecreterio de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, respondió ante la vuelta de Trillo al Consejo de Estado: “¿Qué tenemos que hacer con Trillo, sacarlo de España y mandarlo a la isla Perejil? ¿Exiliarlo?”.

Para las víctimas del Yak-42, esto es “el colmo del ninguneo” y han criticado al Ministro Catalá por su falta de sensibilidad. Estas víctimas pasan a las víctimas de segunda del PP. En esta lista están: las víctimas del metro de valencia, donde murieron 43 personas y 47 fueron heridas, y donde hasta hace un año (el accidente fue en 2006) nadie había pagado por las negligencias ocurridas. De hecho la comisión de investigación de las Corts Valencianas dictaminó que el gobierno de Camps ocultó la verdad para que no se juzgaran estos hechos. Nadie del PP ha pagado por esto aún, solo directivos de la empresa ferroviaria.

Luego las víctimas del accidente del accidente ferroviario de Angrois, donde murieron 79 personas y hubo cientos de heridos. Es el accidente de tren más grave desde 1944. Hasta ahora, sólo el maquinista ha sido juzgado por estos hechos. No ha habido responsables políticos implicados aunque el dictamen de varios organismos europeos dice que el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en España no fue independiente. El año pasado, PP y PSOE se negaron a crear una comisión de investigación sobre este accidente en el Congreso. Ese mismo día, fueron expulsadas las víctimas del Congreso.

Y como no, las víctimas del franquismo, a las que el PP ha insultado, vilipendiado, ignorado todo lo que ha querido. No sólo con declaraciones, sino también dejando sin presupuesto la Ley de Memoria Histórica, impidiendo la extradicion de los ministros y torturadores franquistas encausados en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, multando a las víctimas que quiere exhumar los restos de sus familiares, etc.

Esta claro que para el PP hay víctimas de primera, que merecen todo reconocimiento, apoyo y justicia, y unas víctimas de segunda a las que ningunea, desprecia y no hace caso. Que casualidad que esas víctimas sean las que el PP, de una u otra forma, esta metido en el ajo ¿verdad?.

